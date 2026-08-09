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پزشکیان با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفتگو کرد

پزشکیان در دیدار با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای درباره معیشت مردم و آینده کشور گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۴۲
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سیدمجتبی خامنه ای

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آقای مسعود پزشکیان همزمان با شروع سومین سال ریاست‌جمهوری با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار به‌تفصیل درباره مسائل و مشکلات کشور به‌ویژه تأمین نیاز‌های معیشتی مردم، شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیش‌ِرو، تحولات حوزه نظامی، راهکار‌های ناظر به تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی» و همچنین تعامل اقتصادی با طرف‌های خارجی تبادل نظر شد.

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رهبر انقلاب مسعود پزشکیان جنگ اقتصادی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
دکترپزشکیان محبوب ملت ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
محبوبترین رئیس جمهور محترم دنیا دکترپزشکیان
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