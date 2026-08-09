پزشکیان با رهبر معظم انقلاب دیدار و گفتگو کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آقای مسعود پزشکیان همزمان با شروع سومین سال ریاست‌جمهوری با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار به‌تفصیل درباره مسائل و مشکلات کشور به‌ویژه تأمین نیاز‌های معیشتی مردم، شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیش‌ِرو، تحولات حوزه نظامی، راهکار‌های ناظر به تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی» و همچنین تعامل اقتصادی با طرف‌های خارجی تبادل نظر شد.