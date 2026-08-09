محسن رضایی نماینده رهبر انقلاب در شعام شد
«محسن رضایی» نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۳۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شنیدهها حاکیست که آقای محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر معظم انقلاب به ترکیب شورای عالی امنیت ملی کشورمان ملحق شده است.
بر این اساس، هماینک آقایان محسن رضایی و سعید جلیلی به عنوان نمایندگان رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند.
🔹 پیش از این آقای محمدباقر ذوالقدر، یکی از ۲ نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی بود.
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