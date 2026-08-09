جزئیات حمله گسترده یمن به مزدوران سعودی
سخنگوی نیروهای مسلح یمن: در حملهٔ گسترده به مواضع مزدوران سعودی دهها نفر از آنها را کشته و زخمی کردیم.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۳۵| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در پاسخ به ادامهٔ تحرکات دشمن سعودی، از جمله تجمع نیروها، تقویت آنها با سلاح و تجهیزات، و حملات مداوم در سواحل غربی و استان تعز، که هدف آن منصرف کردن مردم عزیز ما از حرکت مشروع خود برای مقابله با محاصرهٔ ظالمانه و تجاوزات مستمر است که از ۱۲ سال پیش آغاز شده، نیروهای مسلح با یاری خداوند یک عملیات نظامی گسترده و مهم را علیه تجمعهای دشمن سعودی و انبارهای سلاح آنها در منطقهٔ المخا انجام دادند.
بهلطف الهی، اصابتها دقیق بود و منجر به تخریب گستردهٔ تجهیزات و سلاحها و کشته و زخمیشدن دهها نفر، از جمله نیروهای سعودی شد. این عملیات با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و پهپاد انجام شد.
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