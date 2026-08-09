هشدار درباره تبلیغات پزشکی بدون مجوز در فضای مجازی

در نامه‌ای به مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نسبت به تبلیغات بدون مجوز دارویی، پزشکی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی در فضای مجازی هشدار داده شد و بر ضرورت بررسی و جلوگیری از استمرار این تخلفات تأکید شد.

به گزارش «تابناک»، در نامه‌ نظارتی نظام پزشکی خطاب به دکتر آرش ظفری، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضوابط تبلیغات و انتشار آگهی‌های مرتبط با حوزه سلامت در فضای مجازی مورد تأکید قرار گرفته است.

در این نامه با استناد به «دستورالعمل نحوه اطلاع‌رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی‌های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» و بند «ب» ماده ۳ از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تصریح شده است که کنشگران اجتماعی برای تبلیغات و انتشار آگهی‌های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و امور پزشکی در فضای مجازی، باید مجوز لازم را از سازمان نظام پزشکی دریافت کرده و صرفاً در چارچوب مفاد مجوز صادرشده اقدام به تبلیغات کنند.

مسئولیت همزمان ناشر و متقاضی تبلیغ

در ادامه نامه با اشاره به ماده ۴ دستورالعمل مذکور آمده است که هرگونه تبلیغات بدون اخذ مجوز رسمی، هم برای کنشگر اجتماعی یا ناشر و هم برای متقاضی تبلیغات تخلف محسوب می‌شود و موضوع می‌تواند از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی مورد پیگیری و پیگرد قانونی قرار گیرد.

این بخش از نامه بر مسئولیت دو طرف در فرآیند تبلیغات تأکید دارد؛ به این معنا که صرف انتشار یک آگهی از سوی یک صفحه یا کنشگر اجتماعی، مسئولیت قانونی را متوجه ناشر نمی‌کند، بلکه متقاضی تبلیغات نیز در صورت تبلیغ بدون مجوز، مشمول مقررات اعلام‌شده خواهد بود.

درخواست برای برخورد با تخلفات

در پایان این نامه از مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست شده است دستورهای لازم برای بررسی و رفع مشکل مطروحه و جلوگیری از استمرار این تخلفات صادر شود.

بر اساس مفاد این نامه، تبلیغات حوزه پزشکی، دارویی، تجهیزات پزشکی و محصولات مرتبط با سلامت در فضای مجازی، تابع ضوابط مشخصی است و تبلیغ‌کنندگان و ناشران این محتوا باید پیش از انتشار آگهی، نسبت به دریافت مجوزهای لازم و رعایت حدود مندرج در مجوز اقدام کنند.