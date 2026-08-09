شهادت جانباز حمله آمریکا به جنوب کرمان
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روح بخش بیگزاده فرماندار جیرفت؛ از شهادت «ایمان انوری» از کارکنان فرودگاه این شهرستان خبر داد و گفت: این نیروی جهادی و جانبرکف که در حمله تروریستی ارتش آمریکا به تأسیسات راداری منطقه جبالبارز به شدت مجروح شده بود، سرانجام بر اثر شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد. وی ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده معظم شهید و عموم مردم، خاطر نشان کرد: شهید انوری پس از انتقال به مرکز درمانی، با وجود تلاشهای شبانهروزی کادر پزشکی، به دلیل وخامت حال عمومی، دعوت حق را لبیک گفت و پرچم افتخار دیگری بر فراز این دیار به اهتزاز درآورد. بیگزاده با محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه دشمن افزود: این حمله وحشیانه، بار دیگر ماهیت استکباری و ضدبشری دشمنان نظام اسلامی را به جهانیان نشان داد، اما نیروهای مسلح ایران اسلامی با ایستادگی مثالزدنی، اجازه نخواهند داد حتی ذرهای از امنیت کشور خدشهدار شود.