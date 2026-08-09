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توضیح وزیر کشور درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها

وزیر کشور گفت: زمان برگزاری انتخابات شوراها در حال بحث و بررسی است و ان‌شاءالله زمان دقیق برگزاری آن در اولین فرصت اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۳۲
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وزیر کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز (۱۸ مرداد) در حاشیه نشست خبری سخنگوی وزارت کشور در جمع خبرنگاران درباره مؤلفه‌های مؤثر در پیروزی ایران در جنگ گفت: در این جنگ چندین مؤلفه نقش اساسی داشت؛ نیرو‌های مسلح و رزمندگان ما بودند و پاسخ دشمن را دادند. یکی دیگر از مؤلفه‌ها، همبستگی ملی، همراهی همه مردم و وحدت ملی بود.

وی اظهار کرد: دشمن حساب کرده بود که بعد از جنگ ناآرامی‌های داخلی شکل دهند، اما مردم به گونه دیگری در دفاع از کشورشان، وطنشان، آب و خاکشان، اسلام و انقلاب به میدان آمدند.

وزیر کشور تصریح کرد: مهم‌ترین نقش و بازدارندگی برای هر کشوری و کشور ما، حفظ انسجام و همبستگی است. همه باید تلاش کنیم؛ مردم، مسئولان، جناح‌ها، دیدگاه‌ها، رسانه‌ها و خود دولت، تا این همبستگی حفظ شود و هر کسی که در این انسجام، در این همبستگی، در این وحدت ملی و در این وفاق خدشه ایجاد کند، واقعاً بی‌انصافی کرده است که گناهی نابخشودنی است و باید پیگیری شود.

مومنی با تأکید بر اینکه همه ما باید دست به دست هم بدهیم افزود: مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی هر کشوری و ایران که از بسیاری از سلاح‌ها قوی‌تر و برنده‌تر است، همین همبستگی ملی است.

وی با تاکید بر اینکه در این جنگ مردم نه‌تنها در کنار رزمندگان و سایر نیرو‌ها حضور داشتند، بلکه احساس بی‌دولتی نکردند گفت: مردم دولت را در کنار خودشان احساس کردند. نمی‌خواهم غلو کنم و بگویم هیچ مشکلی نبود؛ مشکلاتی هم بود، جنگ بود، اما واقعاً ما کمبود کالا در کشور نداشتیم.

وزیر کشور ادامه داد: مردم به هر جا سفر می‌کردند، ما دیدیم یک دفعه چند میلیون نفر به یک استان رفتند، اما نه کمبود نان بود، نه آب بود و نه سوخت؛ به دلیل اینکه در وزارت کشور و مرکز، بین دولت، این رفت‌وآمد‌ها وجود داشت و هر شب برای فردا برنامه‌ریزی می‌شد که مثلاً این کالا از این استان، آرد از سهمیه این استان، کمتر شود و به استانی که مسافرپذیر است، بیشتر داده شود.

وی افزود: پشت این کاری که مردم دیدند و هیچ کمبود و قحطی یا مشکلاتی مثل نبود آرد، نان، برنج و سوخت در استان‌های دیگر وجود نداشت و یک فکر و یک مدیریت وجود داشت.

وزیر کشور با اشاره به نقش استانداران در مدیریت شرایط کشور گفت: باز مهم‌ترین نقش را استانداران ما داشتند. ما استانداران را فارغ از هر جناح، هر نگاه و هر مذهبی انتخاب کردیم و صرفاً بر اساس شاخص‌ها پیش رفتیم. در ابتدای کار شاخص‌هایی را تعیین کردیم و بر اساس این شاخص‌ها، برای هر استان دو، سه یا چهار نفر انتخاب و پیشنهاد شدند و به دولت معرفی شدند.

مومنی در ادامه بیان کرد: بار‌ها گفتم رئیس‌جمهوری حتی در مورد استان خودشان هم نیامدند بگویند فلان کس استاندار بشود. من رسیدم خدمتشان و عرض کردم که شما چندین دوره نماینده این استان بودید؛ اگر کسی هست، معرفی کنید. ایشان فرمودند نه، شما بر اساس همان شاخص‌ها و کارگروهی که تعیین کردید، پیشنهاد بیاورید و ما انتخاب می‌کنیم. من چند پیشنهاد برای استان خود ایشان ارائه دادم و ایشان همان پیشنهاد گزینه اول را انتخاب کردند.

وزیر کشور در ادامه بیان کرد: خدمت‌رسانی به مردم وظیفه ماست و دولت، مجموعه هیئت وزیران، وزارت کشور، استانداران، بخشداران، شهرداران، دهیاران و همه دست به دست هم دادند و این اتفاق رقم خورد.

اکنون وظیفه‌ای که داریم این است که باید این انسجام و این همبستگی ملی را حفظ کنیم و همه با هم در این مسیر حرکت کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین، گفت: در مورد بنزین بار‌ها اعلام کرده‌اند که حتماً اطلاع‌رسانی قبلی انجام می‌شود و هر تصمیمی که گرفته شد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت انتخابات شورا‌ها نیز اظهار کرد: انتخابات شورا‌ها با توجه به اینکه ما شرایط جنگی را داشتیم، شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد که انتخابات به تعویق بیافتد و محتوای این مصوبه این بود که شورا‌ها به کارشان ادامه دهند و دو ماه بعد از پایان جنگ انتخابات برگزار شود.

وزیر کشور افزود: الان این موضوع در حال بحث و بررسی است و ان‌شاءالله زمان دقیق برگزاری آن مشخص شد، یا بنده یا جناب آقای زینی وند حتماً در اولین فرصت به استحضارتان می‌رسانیم.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امنیت مناطق جنوبی کشور گفت: خوشبختانه در مجموع، امنیت کشور، امنیت پایدار و قابل قبولی است. در حوزه امنیت عمومی حتی می‌توانم بگویم شاخص‌های امنیتی ما در امسال و در دوران جنگ نسبت به سال‌های قبل بهتر بود و شاخص امنیتی بهبود پیدا کرد. جرائم عمده ما کاهش پیدا کرد.

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وزیر کشور اسکندر مومنی جنگ وحدت ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
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0
پاسخ
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