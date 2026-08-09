عکس: دریاچه مرتفع «ارچک» در ترکیه

تصاویر و داده‌ها از وضعیت دریاچه ارچک در ترکیه، نشان‌دهنده شرایط بحرانی این دریاچه مرتفع است. این پهنه آبی که در ارتفاعی بین ۱۸۰۳ تا ۱۸۰۸ متر از سطح دریا قرار دارد، با وسعتی بالغ بر ۱۰۶ تا ۱۱۴ کیلومتر مربع، به دلیل تداوم خشکسالی و تغییرات جوی، شاهد عقب‌نشینی تدریجی آب است. عمق متوسط ۱۸.۴۵ متری این دریاچه اکنون در سایه نگرانی‌های زیست‌محیطی قرار گرفته و آینده این منبع آبی مهم را با تردید روبه‌رو کرده است.