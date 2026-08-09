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کد خبر: ۱۳۸۸۹۳۱
بازدید: ۶۱۷۲

عکس: دریاچه مرتفع «ارچک» در ترکیه

تصاویر و داده‌ها از وضعیت دریاچه ارچک در ترکیه، نشان‌دهنده شرایط بحرانی این دریاچه مرتفع است. این پهنه آبی که در ارتفاعی بین ۱۸۰۳ تا ۱۸۰۸ متر از سطح دریا قرار دارد، با وسعتی بالغ بر ۱۰۶ تا ۱۱۴ کیلومتر مربع، به دلیل تداوم خشکسالی و تغییرات جوی، شاهد عقب‌نشینی تدریجی آب است. عمق متوسط ۱۸.۴۵ متری این دریاچه اکنون در سایه نگرانی‌های زیست‌محیطی قرار گرفته و آینده این منبع آبی مهم را با تردید روبه‌رو کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل ترکیه دریاچه ارچک
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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