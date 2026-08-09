حملات مجدد انصارالله یمن به مواضع مزدوران سعودی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانه‌های یمنی از حملات مجدد انصارالله یمن به بندر المخا که تحت تصرف ائتلاف مزدوران سعودی است، خبر دادند. کمی پیشتر نیز انصارالله حمله دیگری به این موضع ائتلاف مزدوران داشت. پهپاد‌های انصارالله در آسمان المخا مواضع مزدوران را هدف قرار داده‌اند. بندر المخا به دلیل موقعیتش در ساحل غربی یمن و نزدیک بودن به تنگه باب المندب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پیشتر یک منبع یمنی در مصاحبه با المیادین اعلام کرد: صنعا این معادله جدید را در داخل خاک یمن إعمال کرده است که هرگونه حضور نظامی یا تحرک نیرو‌های سعودی به سمت یمن و یا بالعکس، بلافاصله هدف قرار خواهد گرفت. این منبع یمنی افزود: هدف صنعا از این معادله، تعیین‌تکلیف نبرد میدانی، قطع خطوط ارتباطی نیرو‌های وابسته به عربستان و جلوگیری از جابه‌جایی آنها میان استان‌ها است. وی تصریح کرد: صنعا از طریق رسانه‌های محلی به فریب‌خوردگان یمنی توصیه کرده است که هرچه سریع‌تر اردوگاه‌ها را ترک کنند و از تجمع در نزدیکی افسران سعودی بپرهیزند. این منبع گفت: صنعا به فریب‌خوردگان یمنی هشدار داده است که به دنبال هیچ‌گونه فراخوان بسیج نیرو نروند، چرا که هدف مستقیم حملات خواهند بود.