عکس: جشن برداشت انگور در ترشیز؛ از تاکستان‌های خلیل‌آباد تا بازارهای جهانی

عطر انگور در کوچه‌باغ‌های ترشیز پیچیده و تاکستان‌های خلیل‌آباد، کاشمر و بردسکن روزهای پررونق برداشت را سپری می‌کنند؛ امسال از مجموع بیش از ۱۱ هزار هکتار تاکستان در این سه شهرستان، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۴۵ هزار تن انگور برداشت شود؛ محصولی که بخشی از آن تازه راهی بازارهای داخلی می‌شود و بخشی دیگر با فرآوری و تبدیل به کشمش، مسیر بازارهای صادراتی را در پیش می‌گیرد.