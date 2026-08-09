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کد خبر: ۱۳۸۸۹۲۶
بازدید: ۷۳۵۱
نظرات: ۱

عکس: جشن برداشت انگور در ترشیز؛ از تاکستان‌های خلیل‌آباد تا بازارهای جهانی

عطر انگور در کوچه‌باغ‌های ترشیز پیچیده و تاکستان‌های خلیل‌آباد، کاشمر و بردسکن روزهای پررونق برداشت را سپری می‌کنند؛ امسال از مجموع بیش از ۱۱ هزار هکتار تاکستان در این سه شهرستان، پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۴۵ هزار تن انگور برداشت شود؛ محصولی که بخشی از آن تازه راهی بازارهای داخلی می‌شود و بخشی دیگر با فرآوری و تبدیل به کشمش، مسیر بازارهای صادراتی را در پیش می‌گیرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری برداشت‌ انگور کاشمر بردسکن
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
حسین
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۸
ماشاءالله
پاسخ
2
0