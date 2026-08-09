ادعای تلویزیون اسرائیل درباره تدارک حمله به ایران! + زیرنویس

شبکه سیزده تلویزیون رژیم اسرائیل مدعی شد که ارتش این رژیم احتمال اقدام نظامی دوباره علیه ایران بدون مشارکت مستقیم آمریکا را نیز در محاسبات خود در نظر گرفته است. ایتای بلومنتال، خبرنگار امور نظامی این شبکه، می‌گوید ارتش اسرائیل از موضع ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره بی‌فایده بودن یک کارزار نظامی تازه علیه ایران آگاه است؛ موضعی که به گفته او با دیدگاه دولت اسرائیل همخوانی ندارد. بر اساس این گزارش، در حالی که دن کین نسبت به تأثیر یک حمله گسترده دیگر تردید دارد، فرمانده سنتکام نگاه متفاوتی به شرایط منطقه دارد. کانال 13 اسرائیل همچنین به گزارش‌هایی درباره محدودیت ذخایر مهمات تهاجمی و سامانه‌های دفاعی آمریکا، از جمله تاد و پاتریوت، اشاره کرده و این موضوع را یکی از عوامل احتمالی تمایل واشنگتن به پایان دادن به درگیری و حرکت به سوی توافق با ایران دانسته است. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.