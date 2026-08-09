ملّی‌گلد در اقدامی جدید در راستای توسعه خدمات خود، امکان خرید اقساطی طلا تا سقف یک میلیارد تومان را برای کاربران خود فراهم کرد. این مجموعه همچنین سقف وام آنی نقدی با پشتوانه طلا را از ۵۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داده است. هر دو سرویس بدون نیاز به ارائه چک و ضامن در اختیار کاربران قرار می‌گیرند و با هدف ایجاد مسیرهای ساده‌تر برای دسترسی به اعتبار و مدیریت دارایی طراحی شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی ملّی‌گلد، رشد قیمت طلا در سال‌های اخیر و افزایش تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌ها، نیاز کاربران به ابزارهای مالی جدید برای خرید و نگهداری طلا را افزایش داده است. در چنین شرایطی، خدمات خرید اقساطی طلا می‌توانند نقش مهمی در ایجاد دسترسی بیشتر به این بازار داشته باشند؛ به‌طوری که کاربران بتوانند بدون فشار نقدینگی بالا، برای خرید یا مدیریت دارایی خود تصمیم‌گیری کنند.

ملّی‌گلد با توسعه سبد خدمات خود، اکنون دو راهکار متفاوت را در اختیار کاربران قرار داده است؛ نخست، خرید اقساطی طلا برای افرادی که قصد خرید و سرمایه‌گذاری بلند مدت روی طلا دارند و دوم، وام آنی با پشتوانه طلا برای کاربرانی که به نقدینگی نیاز دارند اما نمی‌خواهند دارایی طلای خود را بفروشند.

خرید اقساط طلا تا سقف یک میلیارد، بدون چک‌وضامن

در سرویس خرید اقساطی ملّی‌گلد، کاربران می‌توانند در یک بازه زمانی بسیار کوتاه،‌ تا سقف یک میلیارد تومان، به صورت اقساطی طلا بخرند؛ این سرویس بدون نیاز به چک و ضامن ارائه می‌شود و کاربران می‌توانند با انتخاب بازه‌های زمانی ۱۲ یا ۱۸ ماهه، برنامه بازپرداخت خود را انتخاب کنند.

در این مدل، طلای خریداری‌شده با قیمت زمان خرید محاسبه شده و تا زمان تسویه کامل اقساط نزد ملّی‌گلد نگهداری می‌شود. پس از پایان دوره بازپرداخت، طلای خریداری شده با نرخ روز به کیف‌پول منتقل می‌شود و کاربران می‌توانند آن را به صورت آنلاین نگه دارند یا به صورت فیزیکی تحویل بگیرند.

نرخ سود خرید اقساطی طلا در ملّی‌گلد مطابق نرخ بانکی، ۲۳ درصد سالانه تعیین شده است. هزینه خدماتی که برای ارائه این سرویس توسط ملّی‌گلد دریافت می‌شود در بازپرداخت ۱۲ ماهه ۱۴ درصد از هزینه وام است و در بازپرداخت‌های طولانی مدت‌تر، افزایش پیدا می‌کند.

ملّی‌گلد با ارائه این سرویس تلاش کرده است فاصله میان تمایل کاربران به سرمایه‌گذاری در بازار طلا و محدودیت نقدینگی اولیه را کاهش دهد؛ به این معنا که کاربران می‌توانند به جای انتظار برای تأمین کامل سرمایه موردنیاز، فرآیند خرید طلا را از طریق اعتبار دریافتی آغاز کنند و در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند.

افزایش سه‌برابری سقف وام آنی با پشتوانه طلا

علاوه بر توسعه سرویس خرید اقساطی، ملّی‌گلد سقف وام آنی با پشتوانه طلا را نیز افزایش داده است. بر این اساس، کاربران اکنون می‌توانند تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کنند؛ رقمی که نسبت به سقف قبلی این سرویس، سه برابر شده است.

در این سرویس، کاربران با وثیقه‌گذاری طلای خود می‌توانند تا ۷۰ درصد ارزش ریالی طلای خود را به‌صورت وام آنی نقدی دریافت کنند. این امکان به کاربران اجازه می‌دهد در مواقع نیاز به نقدینگی، همچنان مالک دارایی طلای خود باقی بمانند و از افزایش ارزش آن در آینده بهره‌مند شوند.

افزایش سقف وام آنی، امکان استفاده از این خدمت را برای نیازهای مالی با مبالغ بالاتر فراهم می‌کند و مسیر جدیدی برای استفاده از طلا به‌عنوان یک دارایی پشتوانه اعتبار ایجاد کرده است.

توسعه خدمات اعتباری، گامی برای ایجاد دسترسی بیشتر به ابزارهای مالی مبتنی بر طلا

محمد مومنی، مدیر ارشد اجرایی ملّی‌گلد با اشاره به اینکه بازار طلا نیازمند راهکارهای مالی متنوع‌تری برای خرید و استفاده از این دارایی است، می‌گوید: «هدف ما در ملّی‌گلد این است که با توسعه خدمات اعتباری، تجربه کاربران از بازار طلا را از خریدوفروش صرف فراتر ببریم و امکان دسترسی ساده‌تر و منعطف‌تر به این بازار را فراهم کنیم.»

او ادامه می‌دهد: «ارائه سرویس خرید اقساطی طلا تا یک میلیارد تومان و توسعه سقف وام آنی با پشتوانه طلا به ۱۵۰ میلیون تومان، بخشی از مسیر ما برای تسهیل ورود همه کاربرانمان به بازار طلاست. ما تلاش می‌کنیم کاربران بتوانند متناسب با نیاز خود، چه برای سرمایه‌گذاری و خرید طلا و چه برای تأمین نقدینگی، از راهکارهای اعتباری شفاف و در دسترس استفاده کنند.»

مومنی می‌گوید: «در توسعه این خدمات، کاهش موانع دریافت اعتبار و حذف فرآیندهای پیچیده مانند ارائه چک و ضامن، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما بوده است تا کاربران بتوانند سریع‌تر و ساده‌تر از ظرفیت دارایی طلا استفاده کنند.»