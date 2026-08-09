عکس: نبرد برای بقا؛ میراثداران سنتهای کهن در کوهستانهای قفقاز
در فهرست کوتاه جایزه عکاسی «LOBA» ۲۰۲۶، آثار دمیر فایزولین تصویری عمیق از تضاد میان سنت و مدرنیته در کوهستانهای داغستان ارائه میدهد. منطقه کوهستانی قفقاز، از تاریخ پرفرازونشیب «آجارا» در گرجستان تا دهکدههای هنرپرور داغستان، این روزها شاهد دگرگونیهای عمیقی است. در حالی که توسعه گردشگری و معماری مدرن چهره این مناطق را تغییر میدهد، جوامع محلی در تلاشاند تا با حفظ صنایع دستی، آداب مهماننوازی و سبک زندگی سنتی، از ناپدید شدن فرهنگی که قرنها در کوهستانها ریشه دوانده، جلوگیری کنند. فایزولین با ثبت این تحولات، پرسشی اساسی را مطرح میکند: آیا میراث کوهستانهای قفقاز برای نسلهای آینده باقی خواهد ماند؟
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برچسبها:عکس بین الملل مستند قفقاز داغستان دمیر فایزولین
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