صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۸۹۱۹
بازدید: ۵۹۴۵
نظرات: ۱

عکس: نبرد برای بقا؛ میراث‌داران سنت‌های کهن در کوهستان‌های قفقاز

در فهرست کوتاه جایزه عکاسی «LOBA» ۲۰۲۶، آثار دمیر فایزولین تصویری عمیق از تضاد میان سنت و مدرنیته در کوهستان‌های داغستان ارائه می‌دهد. منطقه کوهستانی قفقاز، از تاریخ پرفرازونشیب «آجارا» در گرجستان تا دهکده‌های هنرپرور داغستان، این روزها شاهد دگرگونی‌های عمیقی است. در حالی که توسعه گردشگری و معماری مدرن چهره این مناطق را تغییر می‌دهد، جوامع محلی در تلاش‌اند تا با حفظ صنایع دستی، آداب مهمان‌نوازی و سبک زندگی سنتی، از ناپدید شدن فرهنگی که قرن‌ها در کوهستان‌ها ریشه دوانده، جلوگیری کنند. فایزولین با ثبت این تحولات، پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: آیا میراث کوهستان‌های قفقاز برای نسل‌های آینده باقی خواهد ماند؟

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل مستند قفقاز داغستان دمیر فایزولین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مهدی
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
خیلی عالی بود
ای کاش با این جور عکس ها ،مردم ما را با فرهنگ کشورهای اطرافمون بیشتر آشنا کنید
پاسخ
4
0