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مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟

افزایش ناگهانی و بعضاً میلیونی قبوض آب در هفته‌های اخیر، صدای اعتراض بسیاری از شهروندان را بلند کرده است؛ مردمی که می‌گویند بدون تغییر محسوس در مصرف، با قبض‌هایی چندبرابری روبه‌رو شده‌اند و وقتی برای پیگیری به شرکت‌های آب و فاضلاب مراجعه می‌کنند، پاسخ روشنی نمی‌گیرند.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۱۸
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6424 بازدید
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۷۰

مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟

در هفته‌های اخیر، گلایه‌ها و اعتراض‌های مردمی نسبت به افزایش غیرمنتظره مبلغ قبوض آب در نقاط مختلف کشور را شاهد هستیم؛ قبض‌هایی که در برخی موارد از چند صد هزار تومان فراتر رفته و حتی به چند ارقام میلیونی رسیده‌اند. این افزایش، در شرایطی رخ داده که بخش بزرگی از جامعه زیر فشار تورم، اجاره‌خانه، هزینه درمان، آموزش، خوراک و حمل‌ونقل روزگار می‌گذراند و هر هزینه تازه‌ای می‌تواند معادله شکننده معیشت خانوار را به‌هم بزند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پرسش اصلی مردم این است: شرکت آب و فاضلاب و در سطح بالاتر، وزارت نیرو، دقیقاً با چه منطقی چنین فشاری را به قبض‌های خانوار منتقل کرده‌اند؟ آیا مردم باید همزمان هم هزینه سوءمدیریت منابع آبی، فرسودگی شبکه، هدررفت گسترده آب و ناترازی‌های انباشته را بپردازند و هم قربانی سیاست‌های تعرفه‌ای مبهم شوند؟

بررسی پیام‌ها و روایت‌های مردمی نشان می‌دهد که بسیاری از مشترکان، بدون آنکه تغییر محسوسی در الگوی مصرف خود داشته باشند، با قبض‌هایی مواجه شده‌اند که چند برابر دوره‌های قبل است. در چنین وضعیتی، توضیح کلی و تکراری درباره «افزایش مصرف» یا «مدیریت منابع» برای افکار عمومی قانع‌کننده نیست. وقتی خانواده‌ای می‌گوید مصرفش مانند ماه‌های گذشته بوده اما مبلغ قبض ناگهان جهش کرده، شرکت آب و فاضلاب نمی‌تواند صرفاً با ارجاع به جداول تعرفه‌ای از کنار موضوع عبور کند.

اعتراض مردم به قبوض میلیونی آب شنیده نمی شود!

اما ماجرا زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که شهروندان پس از مشاهده این ارقام سنگین، برای پیگیری و اعتراض به شرکت آب و فاضلاب شهر خود مراجعه می‌کنند، اما به گفته آنان، نه با توضیحی روشن روبه‌رو می‌شوند و نه پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت می‌کنند. در بسیاری از روایت‌های مردمی، مسیر اعتراض به قبض آب، بیشتر شبیه راهرویی بی‌انتهاست؛ از ارجاع به واحدهای مختلف تا پاسخ‌های کلی، تکراری و گاه عجیب که نه ابهام قبض را برطرف می‌کند و نه فشار روانی و مالی واردشده به خانوار را کاهش می‌دهد.

یکی از شهروندان در گفت‌وگو با تابناک می‌گوید وقتی نسبت به قبض میلیونی آب اعتراض کرده، در پاسخ به او گفته‌اند: «تابستان است و کولر آبی دارید؛ طبیعی است قبض آب بالا بیاید.» اما پرسش ساده مردم همین‌جاست: مگر یک کولر آبی، آن‌هم در خانه‌ای معمولی و با روشن بودن محدود در بخشی از روز، چه میزان آب مصرف می‌کند که بتواند قبض یک خانوار را به رقم میلیونی برساند؟

آیا روشن بودن حداکثر ۱۰ ساعت کولر آبی در شبانه‌روز می‌تواند چنین جهشی را توجیه کند، یا پای نحوه محاسبه، قرائت کنتور، تعرفه‌گذاری پلکانی، خطای سیستمی یا حتی بی‌دقتی در رسیدگی به اعتراضات در میان است؟

مسئله مهم‌تر این است که شرکت آب و فاضلاب نباید اعتراض مردم را با پاسخ‌های کلی و غیرقابل راستی‌آزمایی رفع‌ورجوع کند. شهروندی که با قبض میلیونی مواجه شده، حق دارد بداند عدد نهایی چگونه محاسبه شده، مصرف دوره قبل و فعلی چه تفاوتی داشته، کنتور چه زمانی و چگونه قرائت شده، سهم آب‌بها، فاضلاب، عوارض و سایر ردیف‌ها دقیقاً چقدر بوده و مبنای اعمال تعرفه‌های سنگین چیست. پاسخ «کولر آبی داشته‌اید» نه توضیح کارشناسی است و نه نشانه احترام به مردمی که همین امروز هم زیر فشار هزینه‌های زندگی خم شده‌اند.

در شرایطی که اعتماد عمومی نسبت به قبض‌ها و محاسبات خدماتی نیازمند شفافیت بیشتر است، بی‌پاسخ گذاشتن اعتراض‌ها یا ارائه توضیحاتی از این دست، فقط به گسترش نارضایتی دامن می‌زند. اگر واقعاً مصرف افزایش یافته، شرکت آب و فاضلاب باید آن را با عدد، نمودار مصرف و گزارش دقیق به مشترک نشان دهد؛ و اگر خطایی رخ داده، باید سازوکار اصلاح قبض سریع، محترمانه و بدون سرگردانی مردم فعال شود.

 

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برچسب ها
قبض آب وزارت نیرو آب و فاضلاب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
39
پاسخ
بارها برای من پیش اومده رقم کنتور توسط مامور اشتباه درج شده یکی از عواملش اینه حالا عمدیه یا نه خدا داند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
عمدیه شک نکن
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
قبض آب دوره قبل ما ۱۰۰ ) صد ( برابر بیشتر از دوره قبل اومد . یه آشتایی داشتیم تو اداره آب . گفت اشتباه شده . اصلاحش گرد ولی با اینحال نسبت به دوره قبل ده برابر شده که ناجارا پرداخت کردیم .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
خطای انسانی که ممکنه پیش بیاد ولی این خبر ناقصه و بیشتر برای جلب مخاطب است
باید مشخصا بنویسید مصرف چقدر بوده و قبض چقدر آمده
شاید سال های قبل هم مصرف فرد بالا بوده ولی الان که پلکانی شده قبض زیاد آمده که عدلانه هم هست
نمیشه کسی که سر خط لوله هست هرچی دلش خواست آب مصرف کند و انتهای خط لوله آب قطع شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
وزارت سرگردنه بگیر و غیر پاسخگوی نیرو ! اگه فشار بهت نمیاد بیا یه توضیحی بده غیر از زیاد بودن مصرف. مصرف ما والله هر سال همین بوده !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
من وضوهم نمیگیرم تیمم میکنم بازم نجومیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
من روی مصرف و محیط زیست فوق العاده حساسم! گاهی وقتا خانواده فکر میکنن آدم خسیسی هستم! چون زیادی رعایت میکنم
قبض آب خونه ما با 3 نفر عضو سال گذشاته این موقع که کولر آبی داشتیم برای 2 ماه 60 هزار تومان شد
امسال کولر گازی نصب کردیم و کولر آبی استافده نمیکنیم و قاعدتا مصرف آب خیلی کمتر شده در حد 2 سوم پارسال ولی قبض آب 200 هزار تومان آمده. به ضوح قبض آب حتی در مصارف پایین و کمتر از الگو هم 4 برابر شده حتی بیشتر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
بیخودی ناله نکنید که دست شما پایداریچی ها برای ما رو شده
هر کس کوجکترین انتقادی به دولت و ساختار و نهادهایش بکند به احتمال زیاد
پایداریچی است و یا دشمن وفاق و وحدت ملی است
تمام
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
الان وزیر نیرو میاد میگه قیمت قبضا فرقی نکرده مصرف مردم زیاد شده!
انگا ملت آب و برق رو میبرن خارج از کشور قاچاق میکنن و همه با هم تصمیم گرفتن از امسال زیاد مصرف کنن وگرنه قبضا تغییر خاصی نداشته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
برین به اون ۱۶ میلیون نفر اعتراض کنین که به این آقا رای دادن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تورم فقط هزینه های مردم را شامل نمی‌شود تورم هزینه های دولت را هم افزایش داده و احتمالا هزینه تمام شده آب و برق هم افزایش پیدا کرده است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
یه مغازه سه واحدی درست کردم برای اینکه هزینه زیاد نشن و تصاعدی نشخ سه تا کنتور سوا گرفتم پارسا هزینه هر سه شد ۱۱۶ میلیون تومان الان دوتاظ کارکرد سفر بودن و برام مبلغ۱۶۰ هزار تومان آبونمان آمده
آخه بی انصاف در دنیا یا آبونمان می‌گیرند یا حق اشتراک اینجا هر دو را
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
60
پاسخ
آبونمان
سوخت نیروگاهی
مالیات بر ارزش افزوده
عوارض برق
مبلغ بیمه
بیمه همگانی حوادث طبیعی
این موارد هم تو قبض های برق هست که حداقل میشه ۱۵۰ هزارتومان
طبق کدوم قانون شرعی و قانون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
جزئیات قبض آب رو دقت کنید. تقریبا مهادل 80 درصد آب مصرفی هزینه دفع فاضلاب میگیرن! یعنی اگرمصرف آب 200 هزار تومان باشد 170 هزار تومان بهای دفع فاضلاب که با حتساب مالیات و عوارض و آبونمان مبلغ قبض از 600 هزار تومان رد میشه در حالی ک کلا 200 هزار تومان آب مصرف شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
دولت همه چیز را 5 برابر کرده بعد میگه صاحبخانه باید 25 درصد اجاره رو زیاد کنه!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
عوارض معنیش چیه؟ چه فرقی با مالیات دارد؟چرا باید هم مالیات بر درآمد بدهیم هم مالیات بر خرید(ارزش افزوده)؟ چرا و چراهای دیگر......
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
بیست وسه کامنت فرستادم منتشرنکردی
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
دولت آب و برق و گاز به ملت میفروشه درآمد کسب می‌کنه دیگه مالیات این وسط چه صیغه ای؟مگر بنزین میفروشه مالیاتشم میگیره؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
بیست وسه کامنتم رامنتشرنکردی اعتراض کردم رامنتشرکردی تودیگه کی هستی
رضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
5
34
پاسخ
در طالقان برای ما قبض ماهانه 5 میلیونی آمده برای یک خانواده 5 نفره و مراحعات مکرر به اداره آب نیز فقط و فقط موجب سرگردانی شده و در جواب میگویند طالقان توریستی شده و شما باید مثل هتل قبض آب پرداخت کنید . متاسفانه این روش قابل قبول نیست برای مردمی که پای نظام ایستاده اند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
باید همان مبلغ بزاری روش هزینه رفت وامد به اداره اب چرا شکایات برخط نمیکنند
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
26
پاسخ
آبونمان
سوخت نیروگاهی
مالیات بر ارزش افزوده
عوارض برق
مبلغ بیمه
بیمه همگانی حوادث طبیعی
این موارد هم تو قبض های برق هست که حداقل میشه ۱۵۰ هزارتومان
طبق کدوم قانون شرعی و قانون
پاسخ ها
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
یه مدت دیگه این موارد هم اضافه میکنن.:
هزینه برگزاری جلسات
هزینه ماموریت‌های استانی
هزینه پاداش مدیران
هزینه حقوق و دستمزد پرسنل
هزینه هدایا و جوایز به مدیران

البته الانش هم هزینه ها رو دارن میگیرن ولی فعلا روشون نشده توی قبوض بیارن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
36
پاسخ
بلاخره یک مبلغ سبد کالا به درآمد خانوارها اضافه شد باید این کسری بودجه به یک طریقی از منابع مالی خانوارها جبران شود افزایش مبلغ را با افزایش مصرف آب خانوارها وایرادت فنی توجیه می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
22
7
پاسخ
خیلی از شهر ها نباید آب آشامیدنی داشته باشن مثل اصفهان چون اونجا بیابونه و باید آبش مثل اهواز و شیراز بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اصفهان تا قبل از انتقال آب به یزد و کرمان ، به مدت چندین هزار سال یک رودخانه داشت که همیشه سال پر آب بود و گاهی تا روی پل های تاریخی اصفهان آب بالا می آمد
مطالعه کنید
شیراز هم رودخانه داشت اما گسترش بیش از حد کشاورزی و برداشت آب رودخانه را خشک کرد و کف آن را آسفالت کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
25
14
پاسخ
همین امروز صبح همسایه ما تو کوچه با آب آشامیدنی ماشینش رو میشست پر مصرف بورن حد و اندازه ای نداره در کشور ما
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
پر مصرف یعنی استخر یعنی هر روز حیاط بشوری یعنی شیر اب باز بزاری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
و طرف چون قبلا قبض کم پرداخت میکرده عادت کرده و الان که پلکانی شذه شاکی هست
اطلاع رسانی باید بشود
ولی پلکانی شدن قبض ها عدلانه تر است چون کسی که بیشتر مصرف میکند باید برای توسعه انشعاب آب هزینه بدهد نه کسی که کم مصرف است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
چرادروغ میگی من بودم باابمعدنی شستم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
43
پاسخ
بالاخره باید حقوق کارمندان از جایی تامین بشه چون رییس جمهور خودش گفت پول نداریم
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
24
پاسخ
فشار آب وکم کردن قبض۲۰۰هزاری شده ۱و۵۰۰!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
39
پاسخ
سال اولمون نیست که کولر آبی داریم سال های قبل هم همین بود چرا اینقدر افزایش قیمت؟؟!!
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پرشین هتل
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