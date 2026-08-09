قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

طلا ۱۸ عیار هم رشد جزئی و ۳۱ هزار تومانی به ازای هر گرم، ۱۸ میلیون و ۸۴۶ هزار تومان قیمت خورد.

به گزارش تابناک؛ طلا ۱۸ عیار هم با رشد جزئی و ۳۱ هزار تومانی به ازای هر گرم، ۱۸ میلیون و ۸۴۶ هزار تومان قیمت خورد، اما سکه امامی و تما‌م‌سکه طرح قدیم با نرخی کمتر از روز گذشته فروخته می‌شوند.

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۱۸ مرداد

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه به ۱۸ میلیون و ۸۴۶ هزار تومان رسید. نرخ امروز طلا ۱۸ عیار گرمی ۳۱ هزار تومان بیشتر از روز شنبه است.

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۸ مرداد

قیمت هر قطعه سکه امامی امروز ۱۸۷ میلیون و ۴۰ هزار تومان است که ۴۸۰ هزار تومان نسبت به دیروز تقلیل پیدا کرده است.

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۶۵۰ هزار تومان کاهش به ۱۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت نیم‌سکه بهار آزادی امروز ۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی امروز ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه گرمی ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.