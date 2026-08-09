صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

طلا ۱۸ عیار هم رشد جزئی و ۳۱ هزار تومانی به ازای هر گرم، ۱۸ میلیون و ۸۴۶ هزار تومان قیمت خورد.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۱۶
| |
7484 بازدید
طلا

 

به گزارش تابناک؛ طلا ۱۸ عیار هم با رشد جزئی و ۳۱ هزار تومانی به ازای هر گرم، ۱۸ میلیون و ۸۴۶ هزار تومان قیمت خورد، اما سکه امامی و تما‌م‌سکه طرح قدیم با نرخی کمتر از روز گذشته فروخته می‌شوند.

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۱۸ مرداد

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه به ۱۸ میلیون و ۸۴۶ هزار تومان رسید. نرخ امروز طلا ۱۸ عیار گرمی ۳۱ هزار تومان بیشتر از روز شنبه است.

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۸ مرداد

قیمت هر قطعه سکه امامی امروز ۱۸۷ میلیون و ۴۰ هزار تومان است که ۴۸۰ هزار تومان نسبت به دیروز تقلیل پیدا کرده است.

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۶۵۰ هزار تومان کاهش به ۱۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت نیم‌سکه بهار آزادی امروز ۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی امروز ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه گرمی ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا سکه سکه امامی
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طلا در مسیر ثبت بالاترین افزایش قیمت هفته
دستگیری دو متهم گردنبند قاپی در کریمخان
قیمت طلا و سکه/ طلای ۱۸ عیار از ۱۹ میلیون گذشت
مسیر جدید و مرموز طلای جهانی مشخص شد
وب گردی
پرشین هتل
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۹ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۳ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۸۰ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۷۹ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۰ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / نظام سلامت با بحران جدی روبه‌رو می‌شود  (۵۹ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
یوسف پزشکیان؛ دستیار رسانه‌ای رئیس‌جمهور یا تولیدکننده سیگنال‌های پرهزینه؟ / هر حرفی را نمی‌شود «نظر شخصی» دانست  (۵۵ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005pJs
tabnak.ir/005pJs