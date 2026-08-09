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قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته نزولی بود.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۱۵
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دلار

به گزارش تابناک، در بازار امروز قیمت دلار و یورو در مقایسه با روز گذشته نزولی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۴۴۵۱ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و یک) تومان به ۱۵۴۶۴۹ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و چهل و نه) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، به، ۱۸۶,۰۷۰ (یکصد و هشتاد و شش هزار و هفتاد) تومان رسید.

قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۷۸۰۶۳ (یکصد و هفتاد و هشت هزار و شصت و سه) تومان به ۱۷۸۷۵۷ (یکصد و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و پنجاه و هفت) تومان نرخ‌گذاری شد.

همچنین قیمت یورو آزاد با کاهش، ۲۱۵,۰۶۰ (دویست و پانزده هزار و شصت) تومان در معامله بود.

درهم حواله با افزایش، از ۴۲۰۵۶ (چهل و دو هزار و پنجاه و شش) تومان به ۴۲۱۱۰ (چهل و دو هزار و یکصد و ده) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با کاهش نسبت به روز گذشته، به ۵۰,۵۱۰ (پنجاه هزار و پانصد و ده) تومان رسید.

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش به ۲۵۰,۵۸۰ (دویست و پنجاه هزار و پانصد و هشتاد) تومان رسید.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با کاهش نسبت به روز گذشته، ۳,۹۰۰ (سه هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش به ۱۳۳,۳۳۰ (یکصد و سی و سه هزار و سیصد و سی) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با کاهش به ۱۳۱,۲۶۰ (یکصد و سی و یک هزار و دویست و شصت) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، ۱۴۰.۸ تومان نرخ‌گذاری شد.

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