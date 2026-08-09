حاجی بابایی: مجلس در حال تدوین قانون تنگه هرمز است
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۱۸ مرداد ماه) مجلس و طی نطق پیش از دستور خود با اشاره به برگزاری پرشور مراسم اربعین حسینی و ضمن تسلیت شهادت تعدادی از مستشاران ایرانی و مردم در حمله به استان نینوای عراق گفت: این حادثه نشان دهنده اراده استکبار برای جلوگیری از برگزاری پرشور مراسم اربعین و عصبانیت آنها از حضور مردم کشورهای مختلف دنیا در این حماسه بزرگ و این قله بلند آزادگی و شرف بود.
مراسم اربعین جلوه همبستگی ملتهای آزاده جهان است
حاجی بابایی افزود: باید از همه کسانی که زحمت کشیدند تا مراسم پیاده روی اربعین به خوبی در ایران و عراق برگزار شود تقدیر شود، این مراسم بزرگترین حماسه عقیدتی و سیاسی و جلوه همبستگی ملتهای آزاده جهان است و باید از همین جا از مردم خوب و عزیزی که در این حماسه بزرگ حضور داشتند تقدیر کنیم.
هر طرحی و هر گفتهای که حاکمیت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را نقض کند مقبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود
نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به موضوع تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز امروز شاید به دلایل گوناگون و آنچنان که در دنیا گفته شده است از موضوع هستهای مهمتر باشد. به دلیل اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ابرقدرت شدن ایران در این تنگه پر اهمیت بینالمللی تعریف شده است و هر کس از منظری در این رابطه سخن میگوید، اما آنچه که میتوان به عنوان اراده ملت ایران از آن نام برد این است که حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر آن قطعی باشد و هر طرحی و هر گفتهای که حاکمیت و مدیریت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز را نقض کند مقبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی پرقدرت در حال پیگیری و تصویب قانونی است که بتواند حق حاکمیت جمهوری اسلامی برای ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان را تصریح کند و در همین چارچوب کمیسیونهای مختلف مجلس طرحهای زیادی را تدوین کردند تا از بین این طرحها بتوانیم به یک اجماع برسیم، اجماعی که بتواند ملت بزرگ ایران را اقناع کرده و حرف اول و آخر جمهوری اسلامی ایران را بر قوانین موضوعه دنیا تصریح کند.
آمریکا نشان داده است در هیچ موضوعی صادقانه برخورد نمیکند
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه نطق پیش از دستور خود گفت: آمریکا نشان داده است در هیچ موضوعی صادقانه برخورد نمیکند و مذاکرات با آمریکا در حال حاضر وجود ندارد و اگر مباحثی بین ما و عمان در حال پیگیری است نباید با دخالت آمریکا باشد، سخن گفتن با آمریکایی که به هیچ کدام از وعدههای خود وفا نمیکند باید با احتیاط و با دقت و توجه انجام شود تا متضمن حقوق ملت بزرگ ایران باشد و آنچه رهبری عزیز فرمودند خط مشی اساسی ما در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، با بیان اینکه پیمانهای منطقهای اگر در راستای مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد هم مردمی است و هم فراگیر خواهد بود، تاکید کرد: هر پیمانی که در جهت منافع اسرائیل و آمریکای جنایتکار باشد جز شعله ور کردن آتش جنگ هدف دیگری نخواهد داشت.
نیروهای مسلح ما اجازه سو استفاده از منطقه برای حمله به ایران را نخواهند داد
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران قدرتمندانه در جهت وحدت کشورهای اسلامی و منطقه اقدام میکند ولی در عین حال هر کشوری بخواهد برای حمله به ایران به آمریکا کمک کند هدف موشکهای جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت و نیروهای مسلح ما اجازه سو استفاده از منطقه برای حمله به ایران را نخواهند داد و از حق ایران دفاع میکنند، چرا که ما در حال جنگ با آمریکا هستیم و ملت آمادگی خود را برای این جنگ اعلام کردند و از حقوق خود کوتاه نخواهند آمد.
حق مردمی که حدود ۱۶۰ شب در خیابانها حضور پیدا کردند و قدرتمندانه از این کشور دفاع کردند گرانی نیست
وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت کالاها گفت: دولت باید مراقبت افزایش قیمتها باشد، البته گرانیهایی که مربوط به جنگ است را مردم پذیرا هستند، اما گرانیهای بی دلیلی در جامعه وجود دارد و آنها مربوط به جنگ نیست و این گرانیها قابل پذیرش نخواهد بود و توقع مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن است که جلوی این افزایش قیمتها گرفته شود. حق مردمی که حدود ۱۶۰ شب در خیابانها حضور پیدا کردند و قدرتمندانه از این کشور دفاع کردند گرانی نیست. باید توجه کنیم که رضایت مردم، حرف اول و آخر مجلس شورای اسلامی است، مجلس به دنبال آن است که مردم از نظر معیشت و زندگی حداقلهای خود را داشته باشند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی صحبتهای خود با گرامیداشت روز خبرنگار خاطرنشان کرد: این روز را به همه خبرنگاران عزیز در سراسر کشور که جانانه در صف مقدم جنگ ایستادند و هم اطلاع رسانی و تبیین کرده و هم با استکبار خبری مقابله کردند، در برابر همه محافل خبری دنیا ایستادند و از ایران بزرگ دفاع نمودند صمیمانه تشکر میکنیم. مجلس شورای اسلامی قطعاً در رابطه با خبرنگاران عزیز هم مسئولیت قبول میکند و هم مسائل را پیگیری خواهد کرد. یاد همه شهدا انقلاب و خبرنگار گرامی باد.
نایب رئیس مجلس، همچنین با اشاره به تلاشهای نمایندگان در حوزههای انتخابیه گفت: از نمایندگانی که در ایام اربعین در همه نقاط کشور حضور پیدا کردند و در کنار مردم بودند و با وجود همه سختیهای موجود در کشور در صف اول خدمت حضور داشتند و سختیها را شنیدند و تحمل کردند، قدردانی میکنم و حق نمایندگان است که زحمات و خدمات آنها دیده شود.