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فوری/ دستگیری نفر اصلی دخیل در قتل حمیدرضا رجب‌زاده

سخنگوی فراجا می گوید که در پرونده حمیدرضا رجب‌زاده تاکنون ۵ نفر از عوامل دستگیر شده که یکی از آن‌ها عنصر اصلی دخیل در قتل بوده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۰۹
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2602 بازدید
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۳
حمیدرضا رجب زاده

به گزارش تابناک؛ پرونده فوت حمیدرضا رجب‌زاده با ورود کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت به سرنخ جدیدی رسیده است حالا سخنگوی پلیس سردار سعید منتظر المهدی از دستگیری عامل اصلی قتل حمیدرضا رجب‌زاده در جمع خبرنگاران خبر می‌دهد.سردار منتظرالمهدی می‌گوید که ۴ مرد و ۱ زن در این پرونده دستگیر شده‌اند.

حمیدرضا رجب‌زاده حدود ۱۵ روز پیش ناپدید شده بود اما چهار روز پیش ویدیویی از پیکر آسیب‌دیده این فرد در یک کانال ضدانقلاب منتشر و در فضای مجازی دست‌به‌دست شد. بررسی‌های اوسینت نشان می‌دهد بیشتر ادعاهای قبلی کانال ضدانقلاب جدیدالتاسیس که تصاویر مقتول را منتشر کرده است، نادرست بوده و با هدف دستاوردسازی دروغین و جذب فالور مطرح شده است. مثلا پیش از این تصاویر قدیمی اقدامات گروهک منافقین را به نام خود منتشر کرده بود.گفتنی است تیم کارآگاهان پلیس بررسی خواهد کرد که اقدام تروریستی بوده یا قتل به دلایل شخصی انجام شده است.
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حمیدرضا رجب زاده قتل پلیس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
5
18
پاسخ
پدر شو در بیارید داعش رو
بیکار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
7
11
پاسخ
دو هفته بود گم شده بود کسی دنبالش نبود حالا یهویی تو 12 ساعت همه رو گرفتن؟ کسی که اینکارو انجام میده فیلمشو میفرسته خانوادش یعنی تو 12 ساعت لو میره؟ این دیگه چه جوریشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
12
پاسخ
تقاضای برخورد قاطع و سریع قوه قضائیه را داریم . عاملان این نوع جنایات از مردم نیستند بلکه مزدورند و جانی
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