به گزارش تابناک؛ پرونده فوت حمیدرضا رجب‌زاده با ورود کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت به سرنخ جدیدی رسیده است حالا سخنگوی پلیس سردار سعید منتظر المهدی از دستگیری عامل اصلی قتل حمیدرضا رجب‌زاده در جمع خبرنگاران خبر می‌دهد.سردار منتظرالمهدی می‌گوید که ۴ مرد و ۱ زن در این پرونده دستگیر شده‌اند.

حمیدرضا رجب‌زاده حدود ۱۵ روز پیش ناپدید شده بود اما چهار روز پیش ویدیویی از پیکر آسیب‌دیده این فرد در یک کانال ضدانقلاب منتشر و در فضای مجازی دست‌به‌دست شد. بررسی‌های اوسینت نشان می‌دهد بیشتر ادعاهای قبلی کانال ضدانقلاب جدیدالتاسیس که تصاویر مقتول را منتشر کرده است، نادرست بوده و با هدف دستاوردسازی دروغین و جذب فالور مطرح شده است. مثلا پیش از این تصاویر قدیمی اقدامات گروهک منافقین را به نام خود منتشر کرده بود. گفتنی است تیم کارآگاهان پلیس بررسی خواهد کرد که اقدام تروریستی بوده یا قتل به دلایل شخصی انجام شده است.