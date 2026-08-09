صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۸۹۰۵
بازدید: ۱۰۸۱

عکس: بزرگ‌ترین جشنواره بالن اروپا در بریستول انگلستان

آسمان بریستول در نخستین روز جشنواره بین‌المللی بالن، میزبان بیش از ۱۰۰ بالن رنگارنگ بود. این رویداد که تا نهم اوت در عمارت «اشتون کورت» ادامه دارد، بزرگ‌ترین گردهمایی سالانه بالن‌ها در اروپا به شمار می‌رود.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل بالن انگلستان بریستول
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha