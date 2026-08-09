عکس: بزرگترین جشنواره بالن اروپا در بریستول انگلستان
آسمان بریستول در نخستین روز جشنواره بینالمللی بالن، میزبان بیش از ۱۰۰ بالن رنگارنگ بود. این رویداد که تا نهم اوت در عمارت «اشتون کورت» ادامه دارد، بزرگترین گردهمایی سالانه بالنها در اروپا به شمار میرود.
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برچسبها:عکس بین الملل بالن انگلستان بریستول
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