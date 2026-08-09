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برای سفیر شدن فقط دوست ترامپ باشید

مجلس سنای آمریکا ده‌ها نامزد پیشنهادی رئیس جمهور این کشور برای سمت‌های دولتی، از جمله سفرای برجسته و سمت‌های ارشد وزارت امور خارجه را که ماه‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند، تائید کرد. تعداد زیادی از این افراد از نزدیکان ترامپ به شمار می‌آیند.
کد خبر: ۱۳۸۸۹۰۲
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برای سفیر شدن فقط دوست ترامپ باشید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این فهرست شامل ۱۱ سفیر در کشور‌های خارجی، از جمله فرستادگان به استرالیا، نروژ و برزیل و همچنین پنج نامزد سمت‌های سفیری است که بخشی از بیش از ۱۰۰ سمت خالی سفارت را پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا سنت ایالات متحده را شکست و ده‌ها دیپلمات حرفه‌ای منصوب شده در دوران جو بایدن، رئیس جمهور پیشین دموکرات را فراخواند، پر می‌کنند.

بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، سنا فهرست ۷۴ نامزد را با ۵۱ رأی موافق در برابر ۴۷ رأی مخالف مورد تائید قرار داد. جمهوری‌خواهان طرفدار ترامپ، موافق و دموکرات‌ها و مستقل‌هایی که با دموکرات‌ها تشکیل جلسه می‌دهند، مخالف بودند.

این فهرست همچنین شامل ۶ نامزد دستیار وزیر امور خارجه، از جمله مقامات ارشد در امور خاورمیانه، اروپا و مناطق نیمکره غربی است که نقش‌های کلیدی دیپلماتیک را که از زمان بازگشت ترامپ به قدرت به طور موقت پر شده‌اند، بر عهده می‌گیرند.

یکی از این انتصاب‌ها مربوط به دانیل پرز، سیاستمدار فلوریدایی به عنوان سفیر در برزیل است که می‌تواند، پیچیده باشد. دولت برزیل در بحبوحه اختلافات دیپلماتیک با واشنگتن از تائید رسمی پرز خودداری کرده است.

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده پس از آنکه برزیل از تائید رسمی پرز و همچنین صدور ویزا برای دو دیپلمات آمریکایی خودداری کرد، ویزای ماریا لوئیزا ریبیرو ویوتی، سفیر برزیل در واشنگتن را لغو کرده است.

این اقدام نشان‌دهنده تشدید اختلاف بین ترامپ و لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل است.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی با اعلام خبر تائید نامزد‌های مورد نظر ترامپ به عنوان سفرای جدید آمریکا و مقامات ارشد وزارت امورخارجه خاطر نشان کرد که دونالد ترامپ نسبت به هر رئیس جمهور اخیر دیگری، تعداد بیشتری از اهداکنندگان مالی و وفاداران خود را برای تصدی سمت سفیران سایر کشور‌ها منصوب کرده است.

به نوشته این رسانه، ۹۰ درصد از نامزد‌های او به جای دیپلمات‌های حرفه‌ای، به حامیان سیاسی او اختصاص یافته‌اند، حتی با اینکه ده‌ها سفارتخانه فاقد نماینده هستند.

وقتی از آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید در مورد روی آوردن ترامپ به سمت حامیان سیاسی برای مشاغلی که معمولاً در اختیار دیپلمات‌های حرفه‌ای است، سوال شد، او تیم سیاست خارجی رئیس جمهور را ستود و در بیانیه‌ای کتبی خاطر نشان کرد که «همه سفرای او فوق‌العاده واجد شرایط هستند و نقش مهمی در پیشبرد دستور کار «اول آمریکا» ایفا کرده‌اند.»

ناظران می‌گویند که ترامپ از همان دوره اول ریاست جمهوری خود، رویکردی مخرب در مدیریت منافع جهانی ایالات متحده اتخاذ کرده و برخی از دیپلمات‌های حرفه‌ای را بخشی از یک «دولت پنهان» متخاصم می‌داند که مصمم به ایجاد مانع در اهداف سیاست خارجی او هستند. او در دوره دوم ریاست جمهوری خود نیز به شدت به دوستان و خانواده‌اش، مانند استیو ویتکاف، غول املاک و مستغلات و جرد کوشنر، دامادش برای پیشبرد دستور کار سیاست خارجی خود تکیه کرده است.

به نوشته واشنگتن پست، رئیس جمهور آمریکا در انتخاب اهداکنندگان مالی و وفاداران به عنوان سفیر، قانون مصوب سال ۱۹۸۰ را که بیان می‌کند فقط افراد دارای تجربه دیپلماتیک باید در چنین نقش‌هایی خدمت کنند - و این انتصاب‌ها نباید به عنوان حمایت سیاسی مورد استفاده قرار گیرد - نادیده می‌گیرد.

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سفیر سنا ترامپ جمهوری خواهان واشنگتن پست
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