آمار کشته و مصدومان حریق شهرک صنعتی نصیرآباد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، از وقوع حریق گسترده در یکی از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی نصیرآباد در شهرستان بهارستان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت ۷:۲۰ صبح امروز به مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران اعلام شد.
وی افزود: در پی اعلام این حادثه، نیروهای اورژانس شامل یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، دو دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی فرماندهی به محل حریق اعزام شدند.
حریق در واحد تولید فندک و گاز فندک
سخنگوی اورژانس استان تهران با اشاره به اینکه این حادثه در یکی از واحدهای صنعتی فعال در زمینه تولید فندک و گاز فندک رخداده است، گفت: بر اساس گزارشهای اولیه، حریق گسترده بوده و در ابتدا از مصدومیت چهار نفر خبر داده شد.
تبریزی ادامه داد: دو نفر از مصدومان در مراحل اولیه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان فاطمه زهرا (س) منتقل شدند.
یک نفر جان باخت؛ ۵ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند
در ادامه، محمد شکری، رئیس اورژانس جنوب غرب استان تهران، با ارائه آخرین گزارش از این حادثه اظهار کرد: متأسفانه تا این لحظه یک نفر جانباخته و ۵ نفر مصدوم شدهاند که تمامی مصدومان به مرکز درمانی انتقال یافتهاند.