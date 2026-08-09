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کد خبر: ۱۳۸۸۸۹۶
بازدید: ۸۹۳
نظرات: ۱

عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک

منتخب عکس‌های روز جهان در تابناک، مروری تصویری بر مهم‌ترین رویدادها و لحظه‌های ثبت‌شده در نقاط مختلف جهان است؛ مجموعه‌ای روزانه که با قاب‌های دقیق و تاثیرگذار، تازه‌ترین تحولات و صحنه‌های دیدنی را برای مخاطبان بازتاب می‌دهد.این گزارش به‌مرور تکمیل می‌شود.

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برچسب‌ها:
عکس تابناک دریچه دریچه تابناک تک عکس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
هر روز حادثه هر روز حادثه
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