تشکیل کمیته ویژه پیگیری مشکلات مسکن مهر پردیس

وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کمیته ویژه مشترک میان مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی برای نظارت و پیگیری حل مشکلات شهر جدید پردیس خبر داد و گفت: مسائل این شهر هر دو ماه یک‌بار در جلسات مشترک بررسی خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، در پایان نشست با مجمع نمایندگان استان تهران که با محوریت بررسی مشکلات و مسائل شهر جدید پردیس برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست، موضوعاتی از جمله تعیین تکلیف واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر، تأمین منابع مالی، تکمیل خدمات پشتیبان، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اتصال قطار حومه‌ای تهران به پردیس بررسی شد.

وی افزود: برای تأمین منابع و اجرای پروژه‌های مورد نیاز شهر جدید پردیس، از ظرفیت‌هایی مانند مولدسازی، تهاتر زمین با پیمانکاران، تسهیلات بلندمدت و مشارکت بخش خصوصی استفاده خواهد شد.

تأکید بر همدلی و هم‌افزایی در پیگیری مسائل پردیس

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مجمع نمایندگان استان تهران گفت: این نخستین نشست با نمایندگان استان تهران نبود و جلسات متعددی با آنان برگزار شده است. حتی در دوره جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه نیز، با وجود حملات به شهر تهران، این جلسات ادامه داشت.

صادق افزود: همدلی و هم‌افزایی شکل‌گرفته برای نظارت و پشتیبانی از دولت، به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، در اجرای مأموریت‌های ویژه دوران جنگ اهمیت زیادی داشت و در این جلسات از دیدگاه‌های نمایندگان استفاده شد.

وی با بیان اینکه نشست اخیر به‌طور ویژه به شهر جدید پردیس اختصاص داشت، گفت: این شهر که بخشی از سرریز جمعیتی تهران را در خود جای داده و سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد، با مشکلات متعددی مواجه است.

بررسی وضعیت واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در این نشست، واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر بود. در کنار بیش از ۸۰ هزار واحد مسکن مهر که از سال‌های گذشته در پردیس ایجاد شده است، واحد‌های نهضت ملی مسکن نیز وجود دارد؛ با این حال، تمرکز اصلی جلسه بر مسکن مهر بود.

وی گفت: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، از مجموع حدود ۸۲ هزار واحد مسکن مهر پردیس، حدود ۷۳ تا ۷۴ هزار واحد تحویل شده بود که بخشی از آنها به‌صورت ناقص به متقاضیان واگذار شده است.

صادق با اشاره به سابقه طولانی مشکلات مسکن مهر پردیس اظهار کرد: مشکلات این واحد‌ها بیش از ۱۷ یا ۱۸ سال است که ساکنان این شهر را درگیر کرده و برای حل آن باید اقدامات مشترکی انجام شود.

وی افزود: در دو سال گذشته، بیش از ۷ هزار واحد تکمیل شده است. همچنین برای رفع نواقص برخی واحد‌ها که با وجود تحویل قطعی همچنان دارای اشکالاتی بودند، اقدامات لازم انجام شد. در مجموع، برای تکمیل و واگذاری واحد‌های مسکونی، بیش از هفت هزار و ۷۰۰ مورد اقدام انجام گرفته است.

تشکیل کمیته ویژه برای نظارت بر روند اقدامات

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت تسریع در روند اقدامات گفت: در این نشست بر ایجاد مدیریت ویژه و اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد آن تأکید شد. بر اساس پیشنهاد نمایندگان، کمیته ویژه‌ای با حضور نمایندگان استان تهران و وزارت راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد تا روند اقدامات را نظارت و پیگیری کند.

وی درباره تأمین منابع مالی مورد نیاز نیز گفت: بخشی از منابع از طریق مولدسازی و تهاتر زمین با پیمانکاران تأمین می‌شود و بخش دیگری نیز باید از طریق تسهیلات بلندمدت فراهم شود تا امکان حل مشکلات پردیس فراهم شود.

ضرورت تکمیل خدمات پشتیبان و توسعه حمل‌ونقل عمومی

صادق با اشاره به کمبود خدمات پشتیبان در شهر جدید پردیس اظهار کرد: در حالی که واحد‌های مسکونی ساخته می‌شوند، خدمات پشتیبان، به‌ویژه در پردیس، با کمبود‌هایی مواجه است و باید پیگیری ویژه‌ای برای رفع این مشکلات انجام شود.

وی افزود: در حوزه ساخت مدارس، معاون عمرانی گزارشی درباره افزایش تعداد کلاس‌های درس ارائه کرد، اما همچنان کمبود‌هایی وجود دارد. در زمینه سالن‌های ورزشی، فضای سبز، بهداشت و درمان نیز اقدامات بیشتری مورد نیاز است و همه دستگاه‌های مرتبط باید برای پیگیری این موضوعات همکاری کنند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به موضوع حمل‌ونقل عمومی و اتصال پردیس به شبکه ریلی اشاره کرد و گفت: اتصال قطار حومه‌ای تهران به پردیس از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود.

وی تأکید کرد: این موضوع مورد تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار دارد و وزارت راه و شهرسازی آن را دنبال خواهد کرد. همچنین از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استقبال می‌شود و در جلسات بعدی کمیته مشترک، تأمین بخشی از منابع از طریق مشارکت بخش خصوصی و بخش دیگر از طریق تهاتر زمین و ارزش‌افزایی اراضی بررسی خواهد شد.

برگزاری جلسات مشترک هر دو ماه یک‌بار

صادق در پایان گفت: در این نشست، کلیات مسائل و راهکار‌های مربوط به شهر جدید پردیس بررسی و مقرر شد جلسات کمیته مشترک هر دو ماه یک‌بار برگزار شود تا مشکلات ساکنان این شهر با جدیت بیشتری پیگیری شود.