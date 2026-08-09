صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پیشنهاد طرح تبدیل پادگان‌ها به فضای سبز

«چمران»رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از کار تبدیل پادگان ۰۶ به بوستان آماده شده است، به‌ویژه در حوزه فضای سبز؛ اما فضای سبز موجود باید برای استفاده در محیط‌های شهری آماده‌سازی شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۹۱
| |
1003 بازدید
|
۱
مهدی چمران



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «چمران»رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از کار تبدیل پادگان ۰۶ به بوستان آماده شده است، به‌ویژه در حوزه فضای سبز؛ اما فضای سبز موجود باید برای استفاده در محیط‌های شهری آماده‌سازی شود.

لازم است گزارشی از روند آماده‌سازی و وضعیت فعلی پروژه ارائه شود تا مشخص شود در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه اقداماتی برای تکمیل آن باقی مانده است.

در مورد پادگان‌های دیگر نیز، در حال حاضر مورد دیگری نداریم که بخواهیم درباره آن تصمیم‌گیری کنیم. با این حال در کمیسیون معماری و شهرسازی موضوعی مطرح شده که دوستان نیز بدون اینکه هماهنگی قبلی صورت گرفته باشد، به آن اشاره کردند.

اصولاً پادگان‌ها به دلیل اینکه فضاهای باز و وسیعی در داخل شهر هستند، اهمیت زیادی دارند. اگر قرار باشد این اراضی در اختیار شهر قرار بگیرند و از تراکم ساختمانی شهر کاسته شود، به نظر من باید تلاش کنیم فضای سبز و فضای باز موجود در این پادگان‌ها حداقل تا حد امکان حفظ شود و از بین نرود.

البته این موضوع در حد یک پیشنهاد است و طبیعتاً باید بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه درباره آن تصمیم‌گیری شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی چمران پادگان ۰۶ فضای سبز
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات مرگ غم انگیز دختر کوچولو در پارک
پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
دختر ۱۱ ساله نیروی شهرداری را زیر گرفت!
تمدید رایگان شدن مترو و بی‌آرتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
اووونوقت؛ پادگان نمیخوایم؟!!!
وب گردی
پرشین هتل
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
جنایت حمیدرضارجب‌زاده بی‌پاسخ نماند / شبکه‌های خشونت‌طلب را به میز محاکمه بکشانید
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
لحظات مرگ در پخش زنده‌ تیک تاک +18
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
روحانی: می‌گویند جنگ ادامه پیدا کند امام زمان ظهور می‌کند!
سکوت پزشکیان درباره شعار انتخاباتی مهمش روی آنتن
سه ویدیو از حملات مرگبار یمن به عربستان
پزشکیان: تمام مخازن و ذخایر ما را در سه نقطه تهران زدند ولی...
پزشکیان: یک خانواده 18 تُن نان مصرف می‌کند! / اگر چنین نمی‌کردیم قحطی می‌شد
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۸ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۷۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۶۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۸ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۳ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۲ نظر)
عدم واکنش ایران، اسرائیل و هند به «توافق مکه»؛ پیمان نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان چرا شکل گرفت؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005pJT
tabnak.ir/005pJT