



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ «چمران»رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از کار تبدیل پادگان ۰۶ به بوستان آماده شده است، به‌ویژه در حوزه فضای سبز؛ اما فضای سبز موجود باید برای استفاده در محیط‌های شهری آماده‌سازی شود.



لازم است گزارشی از روند آماده‌سازی و وضعیت فعلی پروژه ارائه شود تا مشخص شود در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه اقداماتی برای تکمیل آن باقی مانده است.



در مورد پادگان‌های دیگر نیز، در حال حاضر مورد دیگری نداریم که بخواهیم درباره آن تصمیم‌گیری کنیم. با این حال در کمیسیون معماری و شهرسازی موضوعی مطرح شده که دوستان نیز بدون اینکه هماهنگی قبلی صورت گرفته باشد، به آن اشاره کردند.



اصولاً پادگان‌ها به دلیل اینکه فضاهای باز و وسیعی در داخل شهر هستند، اهمیت زیادی دارند. اگر قرار باشد این اراضی در اختیار شهر قرار بگیرند و از تراکم ساختمانی شهر کاسته شود، به نظر من باید تلاش کنیم فضای سبز و فضای باز موجود در این پادگان‌ها حداقل تا حد امکان حفظ شود و از بین نرود.



البته این موضوع در حد یک پیشنهاد است و طبیعتاً باید بر اساس قوانین و ضوابط مربوطه درباره آن تصمیم‌گیری شود.