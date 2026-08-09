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قتل‌‌عام خانوادگی در تهران و خودکشی قاتل

مرد جوان وقتی متوجه شد همسرش قصد جدایی دارد به او، سه پسرشان و پدرزنش شلیک کرد و در نهایت خودش را هم کشت.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۸۸
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3658 بازدید
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۶
قتل

به گزارش تابناک به نقل از هشمهری آنلاین؛ شامگاه جمعه ۱۶ مردادماه تیراندازی در خانه‌ای در محله قلعه‌نوی تهران به پلیس ۱۱۰ گزارش شد. در ادامه، ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای بررسی ماجرا به خانه مورد نظر اعزام شدند.

آنها همزمان با ورودشان به آپارتمان با صحنه عجیبی روبه‌رو شدند. آنها ابتدا جسد مردی جوان را مقابل درب ورودی خانه یافتند که با شلیک گلوله از پا درآمده و زمان کوتاهی از مرگ او گذشته بود. در کنار جسد او یک کلت و یک اسلحه شکاری افتاده بود. بعد از آنکه تیم جنایی پلیس آگاهی وارد خانه مورد نظر شدند، در بازرسی خانه با جسد مردی میانسال، زنی جوان و پسری ۹ساله روبه‌رو شدند.

ماموران به تحقیق از شاهدان ماجرا و همسایه‌ها پرداختند که یکی از همسایه‌ها گفت: زن جوان با شوهر و ۳ فرزندش در محله دیگری زندگی می‌کردند. او با شوهرش اختلاف داشت و شدت درگیری‌شان به‌حدی بود که چند مرتبه از خانه قهر کرد و نزد خانواده‌اش آمد، اما بعد از میانجیگری دوباره به خانه‌اش بازگشت. چند روز قبل دوباره با شوهرش دعوای‌شان شد. او قهر کرد و با ۳ فرزند خود به خانه پدری‌اش آمد.

وی ادامه داد: جمعه شب داماد خانواده برای بازگرداندن همسر و ۳ فرزندش به خانه پدرزنش آمد و با آنها حرف زد. یکدفعه صدای مشاجره‌شان بالا رفت، اما این بار انگار همسرش حاضر به بازگشت نبود. مرد عصبانی به همسر، فرزندانش و پدرزنش که در خانه بودند شلیک کرد. وقتی به این خانه آمدیم، ابتدا با جسد داماد خانواده روبه‌رو شدیم که به خودش شلیک کرده بود. بقیه اعضای خانواده نیز هدف گلوله او قرار گرفته بودند.

سرهنگ مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران با تایید این خبر گفت: ۲ فرزند این خانواده همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند و تحقیقات برای روشن شدن دیگر ابعاد این پرونده ادامه دارد.

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قتل قاتل اسلحه شکاری مرد میانسال پدرزن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
10
پاسخ
چرا این بلاها داره سر وطنم میاد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
آخه اینم نظره تو دادی تو همه جای دنیا ازاین اختلافات خانوادگی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
14
3
پاسخ
امان از زن ناسازگار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
10
پاسخ
آدما کم تحمل اعصابا داغون مردها عصبی زنها کم تحمل مسئولان هم در فضا.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
0
پاسخ
مردم دیوانه شده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
3
پاسخ
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