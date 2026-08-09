قاتل مسلح فراری را شناسایی کنید + عکس

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ نیمه‌شب سوم خرداد گذشته نزاع مسلحانه وحشتناکی بین دو گروه طایفه‌ای در منطقه اسماعیل‌آباد (سپاد) مشهد رخ داد که در پی شلیک‌های هولناک، جوان ۳۵ ساله‌ای به نام «سلیمان زلفی» به قتل رسید و ۵ تن دیگر نیزا ز همین گروه مجروح شدند.

با انتقال مجروحان این حادثه دلخراش به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد، بی‌درنگ تحقیقات میدانی و شبانه قاضی ویژه قتل عمدآغاز و مشخص شد که «سلیمان» از ناحیه شکم و زیر ناف هدف اصابت گلوله‌های وینچستر قرار گرفته و افراد دیگر نیز با همین گلوله‌های ساچمه‌ای مجروح شده‌اند.

ادامه بررسی‌های تخصصی قاضی دکتر صادق صفری که اوایل بامداد به منطقه وقوع نزاع دسته‌جمعی مرگبار در منطقه اسماعیل‌آباد کشیده شده بود، نشان داد عامل جنایت مسلحانه جوانی به نام «امین رخشانی» (صدیق‌زاده) است که پیش از اقدام به شلیک‌های مرگبار از صحنه جنایت گریخته و به مکان نامعلومی رفته است.

کنکاش‌های بیشتر در ماجرای نزاع مسلحانه طایفه‌ای حکایت از آن داشت که نزاع وحشتناک مذکور به دلیل اختلافات مالی رخ نداده است. به همین دلیل قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب (ویژه پرونده‌های جنایی)، ضمن تحقیق از مجروحان حادثه و صدور قرار‌های قانونی، دستور‌های محرمانه‌ای را برای شناسایی مخفیگاه قاتل مسلح فراری در حالی صادر کرد که مشخص شد افرادی در فرار متهم نقش داشته‌اند.

طولی نکشید که گروهی تخصصی از کارآگاهان زبده اداره جنایی با نظارت مستقیم سرهنگ جواد بیگی رئیس پلیس اداره آگاهی مشهد رصد‌های اطلاعاتی را برای شناسایی مخفیگاه قاتل مسلح آغاز کردند.

آنان در حالی سرنخ‌های مهم پلیسی را برای دستگیری وی پیگیری می‌کنند که در این شرایط قاضی دکتر صفری دستور انتشار بدون پوشش تصویر عامل جنایت مسلحانه را صادر کرد تا چنانچه شهروندان اطلاعاتی در این باره دارند، با شماره تلفن‌های ۲۱۸۲۵۲۹۰-۲۱۸۲۵۲۶۷ یا ۰۹۰۵۷۱۳۲۰۶۲ تماس بگیرند.

در همین حال مقام قضایی با هشداری قاطع به افرادی که در اختفای قاتل مسلح فراری نقش دارند یا به هر طریقی مانند در اختیار گذاشتن مکان و یا موضوعات مالی به او کمک می‌کنند، گفت: تاکنون هیچ قاتلی نتوانسته برای همیشه از چنگ قانون بگریزد. امروز تجهیزات و فناوری‌های نوین پلیس به گونه‌ای است که هر متهمی را در هر گوشه و کناری ردزنی می‌کند.

وی ادامه داد: افرادی که به متهم تحت تعقیب کمک کنند به یقین در مراحل رصد‌های اطلاعاتی و تحقیقات قضایی شناسایی می‌شوند و مجازات سختی در انتظار آنهاست. بنابراین، قبل از آنکه این افراد درگیر یک پرونده جنایی شوند، خودشان دست از اقدامات خلاف قانون بردارند و با پلیس همکاری کنند تا شامل رأفت اسلامی در مجازات شده و بخشیده شوند.