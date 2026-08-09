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حمله مسلحانه به یک قهوه خانه در زاهدان

شامگاه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، تیراندازی افراد مسلح در یک قهوه‌خانه در بلوار مزاری زاهدان، دست‌کم دو کشته برجا گذاشت.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۸۵
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تیراندازی

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این حادثه در حوالی چهار راه مزاری و موسی کاظم رخ داده و افراد مسلح با ورود به یک قهوه خانه، دو نفر را هدف تیراندازی قرار داده‌اند.

هویت جان باختگان، مصطفی رودینی فرزند میاداد و فرهاد رودینی فرزند نجیب، هر دو از اهالی و ساکنان زاهدان، اعلام شده است.

گفته می‌شود سه فرد مسلح که سوار بر یک دستگاه پژو ۴۰۵ بودند، وارد قهوه‌خانه شده و این دو شهروند را هدف گلوله قرار داده‌اند.

تاکنون جزئیات دقیقی درباره هویت مهاجمان، انگیزه تیراندازی و چگونگی وقوع این حادثه منتشر نشده و اطلاعات بیشتر در دست بررسی است.

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تیراندازی قهوه خانه زاهدان
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