حمله مسلحانه به یک قهوه خانه در زاهدان
شامگاه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، تیراندازی افراد مسلح در یک قهوهخانه در بلوار مزاری زاهدان، دستکم دو کشته برجا گذاشت.
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بر اساس گزارشهای منتشر شده، این حادثه در حوالی چهار راه مزاری و موسی کاظم رخ داده و افراد مسلح با ورود به یک قهوه خانه، دو نفر را هدف تیراندازی قرار دادهاند.
هویت جان باختگان، مصطفی رودینی فرزند میاداد و فرهاد رودینی فرزند نجیب، هر دو از اهالی و ساکنان زاهدان، اعلام شده است.
گفته میشود سه فرد مسلح که سوار بر یک دستگاه پژو ۴۰۵ بودند، وارد قهوهخانه شده و این دو شهروند را هدف گلوله قرار دادهاند.
تاکنون جزئیات دقیقی درباره هویت مهاجمان، انگیزه تیراندازی و چگونگی وقوع این حادثه منتشر نشده و اطلاعات بیشتر در دست بررسی است.
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