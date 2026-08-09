حمله مسلحانه به یک قهوه خانه در زاهدان

شامگاه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، تیراندازی افراد مسلح در یک قهوه‌خانه در بلوار مزاری زاهدان، دست‌کم دو کشته برجا گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این حادثه در حوالی چهار راه مزاری و موسی کاظم رخ داده و افراد مسلح با ورود به یک قهوه خانه، دو نفر را هدف تیراندازی قرار داده‌اند.

هویت جان باختگان، مصطفی رودینی فرزند میاداد و فرهاد رودینی فرزند نجیب، هر دو از اهالی و ساکنان زاهدان، اعلام شده است.

گفته می‌شود سه فرد مسلح که سوار بر یک دستگاه پژو ۴۰۵ بودند، وارد قهوه‌خانه شده و این دو شهروند را هدف گلوله قرار داده‌اند.

تاکنون جزئیات دقیقی درباره هویت مهاجمان، انگیزه تیراندازی و چگونگی وقوع این حادثه منتشر نشده و اطلاعات بیشتر در دست بررسی است.