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طرح نتانیاهو برای ساخت شهری در جنوب غزه

رادیو ارتش رژیم اشغالگر اعلام کرد، بنیامین نتانیاهو و وزیر جنگش مجوز آغاز عملیات بازسازی در شرق رفح را صادر کردند تا شهری تحت سلطه اسرائیل در جنوب غزه ساخته شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۸۴
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نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رادیو ارتش اسرائیل به نقل از منابع آگاه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و اسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم، برای نخستین بار چراغ سبز اجرای عملیات بازسازی و ایجاد زیرساخت‌ها در شرق رفح را صادر کردند. بنا بر گزارش این رادیو، تصمیم مذکور دو هفته پیش و به دور از انظار عمومی و بدون اعلام رسمی اتخاذ شده است. طبق این طرح، منطقه‌ای تحت عنوان «رفح سبز» در محدوده «خط زرد» ایجاد خواهد شد. هدف از این پروژه، احداث یک مجتمع مسکونی برای فلسطینیان است که خارج از کنترل حماس و تحت نظارت و مدیریت نیرو‌های بین‌المللی اداره خواهد شد. منابع امنیتی به رادیو ارتش رژیم اشغالگر گفتند که ارتش به کارگران فلسطینی اهل غزه، که سوابق امنیتی آنها در حال حاضر توسط سازمان امنیت داخلی «شاباک» در حال بررسی و پایش است، اجازه ورود به منطقه رفح را خواهد داد تا عملیات بازسازی از جمله خط‌کشی و احداث شبکه‌های برق، آب، فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی را آغاز کنند. پیش‌بینی می‌شود مراحل مقدماتی و عملیات تجهیز کارگاه‌ها در منطقه رفح ظرف چند هفته آینده آغاز گردد.

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برچسب ها
نتانیاهو کاتز ارتش اسرائیل جنوب غزه شاباک
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