مالکی: آمریکا اجازه حضور در مذاکرات را ندارد
به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز گفت: موضوع تنگه هرمز در شرایط فعلی صرفاً میان ایران و عمان مطرح است و ارتباطی با آمریکا ندارد؛ هرچند آمریکا به عنوان کشور ثالث تلاش میکند در کنار عمان قرار بگیرد و درباره آبراه جنوبی و کریدور جنوبی که در آبهای عمان قرار دارد، نقشآفرینی کند.
وی افزود: جلساتی که میان ایران و عمان برگزار میشود، صرفاً در خصوص استفاده بهینه، مدیریت و کنترل تنگه هرمز و با مشارکت دو کشور است. این مذاکرات تاکنون پیشرفتهای خوبی داشته و عمانیها نیز پذیرفتهاند که به هر حال بهطور موقت از مسیر جنوبی استفاده نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در حال حاضر دو کشور بر روی مسیر مشخصی که مورد نظر ایران نیز هست و به عنوان مسیر پیشنهادی مطرح شده، تمرکز کردهاند و مذاکرات در این زمینه در آستانه نهاییشدن قرار دارد.
مالکی تصریح کرد: اگر این توافق تحقق پیدا کند، کنترل تنگه هرمز کماکان در اختیار ایران خواهد بود و کشور ثالثی نمیتواند در مدیریت و کنترل آن نقش داشته باشد.
وی افزود: به لحاظ اینکه ممکن است بعضی از جزئیات مورد بهرهبرداری قرار گیرد، فعلاً نمیتوانم درباره همه ابعاد این مذاکرات صحبت کنم؛ اما آنچه مسلم است این است که مذاکرات ما با عمان رو به جلو است و هر لحظه ممکن است توافق میان دو کشور به امضا برسد.
مالکی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مقامات خارجی، بهویژه دونالد ترامپ، درباره بازگشایی تنگه هرمز اظهار کرد: ما سیاست خود را بر اساس توییتها و اظهارات ترامپ تنظیم نمیکنیم. او هرچه میگوید، در واقع مصرف داخلی دارد؛ چراکه آمریکا در آستانه انتخابات داخلی قرار دارد و هر آن احتمال شکست ترامپ پیشبینی میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: از طرف دیگر، آمریکاییها از روند مذاکرات ایران و عمان ناراحت هستند؛ چراکه یکی از شروط ما در مذاکرات با عمان این بوده است که آمریکاییها در این مذاکرات شرکت نکنند و اجازه ندادیم آمریکا در گفتوگوهای ایران و عمان درباره تنگه هرمز حضور داشته باشد.
وی افزود: این موضوع برای آمریکاییها سنگین تمام میشود و طبیعی است که آنها از این اقدام ایران عصبانی شوند.
مالکی تأکید کرد: آنچه مسلم است این است که اگر ما با عمان به توافق برسیم، با توجه به اینکه مذاکرات در مرحله نهایی قرار دارد، این توافق میتواند یکی از بزرگترین پیروزیهای جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا باشد.
وی در ادامه درباره نحوه اعمال حاکمیت و مدیریت ایران بر تنگه هرمز و چگونگی تردد کشتیها در این آبراه گفت: ترتیبات باید بر اساس نظر و ملاحظاتی باشد که ایران تعیین میکند و بر اساس مصالحی که جمهوری اسلامی ایران در نظر میگیرد، تردد کشتیها باید انجام شود.