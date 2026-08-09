حریق در واحد صنعتی نصیرآباد رباطکریم
سخنگوی اورژانس تهران اعلام کرد: ساعت ۷ و ۲۹ دقیقه صبح حریق در شهرک صنعتی نصیرآباد در رباط کریم در جنوب غرب استان تهران به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۸۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سخنگوی اورژانس تهران اعلام کرد: ساعت ۷ و ۲۹ دقیقه صبح حریق در شهرک صنعتی نصیرآباد در رباط کریم در جنوب غرب استان تهران به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
طبق گزارشهای اولیه این حادثه مربوط به یک واحد صنعتی فعال در ساخت فندک بوده است.
حادثه تاکنون ۴ مصدوم داشته است.
تاکنون یکدستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه آمبولانس دو دستگاه خودروی فرماندهی به محل حادثه در شهرک نصیر آباد شهرستان رباط کریم اعزام شدند.
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