انفجار در تاسیسات آرامکوی عربستان
وزارت انرژی عربستان حمله به تاسیسات آرامکو در منطقه جازان طی بامداد یکشنبه را تایید کرد. طبق منابع عربی چندین انفجار در این تاسیسات گزارش شده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۷۷| |
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به گزارش تابناک؛ وزارت انرژی عربستان حمله به تاسیسات آرامکو در منطقه جازان طی بامداد یکشنبه را تایید کرد. طبق منابع عربی چندین انفجار در این تاسیسات گزارش شده است.
همچنین ماهوارههای ناسا از انفجار در نیروگاه گازی بری آرامکو واقع در جبیل در شرق عربستان خبر میدهند.
پیشتر نیز پالایشگاه جازان آرامکو هدف حمله قرار گرفت و بیش از ۲ هفته میسوخت.
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خب با توجه به پیمان دیروز مکه عربستان مورد حمله قرار گرفته . ببینیم مصرف این پیمان چیه الان
نه ترکیه و نه پاکستان ظرفیت ورود به جنگ رو ندارن
نه ترکیه و نه پاکستان ظرفیت ورود به جنگ رو ندارن