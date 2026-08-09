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قتل فجیع مادر مقابل چشمان کودک

مردی که به موادمخدرصنعتی اعتیاد دارد، زن۴۵ ساله اش را درحالی درون آشپزخانه منزل مسکونی اش هدف ضربات وحشتناک چاقو قراردادکه دخترنوجوانش وحشت زده شاهد این صحنه جنایی هولناک بود.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۷۶
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3311 بازدید
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قتل فجیع مادر مقابل چشمان کودک

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، شب پنج شنبه گذشته، قاضی ویژه قتل عمد مشهد،درجریان قتل هولناک زن جوانی قرارگرفت که به دلیل اصابت ضربات متعدد چاقوی یک دم به بیمارستان رضوی مشهد منتقل شده بود. طولی نکشید که تحقیقات ویژه قاضی دکترصادق صفری آغازومشخص شدلیلا(زن ۴۵ساله)ساعاتی قبل درمنزل مسکونی اش واقع درخیابان هدایت،مجروح و به بیمارستان انتقال یافته است.

بنابراین دامنه تحقیقات درحالی به منزل محل وقوع جنایت کشید که به هم ریختگی لوازم آشپزخانه نشان می داد وی وهمسرش دراین مکان با یکدیگردرگیرشده اند.

این درحالی بودکه برخی ازهمسایگان به قاضی ویژه قتل عمد گفتند:شوهرلیلا را با چاقوی خون آلودی دیده اندکه هراسان ازپله ها پایین رفته وسواربرموتورسیکلت گریخته است.

بدین ترتیب اثربرداری عوامل بررسی صحنه جرم ازمحل وقوع جنایت ادامه یافت اما دختر۱۷ساله این زوج جوان هنوزدرشوک بود و مورد تحقیق قاضی قرارنگرفت.از سوی دیگرمقام قضایی درحالی دستور دستگیری«سلیمان»،(متهم فراری) را صادرکردکه رصدهای اطلاعاتی کارآگاهان جنایی درجست وجوی متهم این پرونده به پاتوق های استعمال موادمخدررسید و او خیلی زود دریکی از همین پاتوق ها به چنگ قانون افتاد. 

بررسی های پلیس بیانگرآن است که احتمالا مرد۵۲ ساله معتاد،قصد انتقال و فروش برخی از لوازم منزل برای تامین هزینه های اعتیادش را داشته که با مقاومت ومخالفت همسرش روبرو شده و او را با ضربات ترسناک چاقو به قتل رسانده است اما تحقیقات برای ریشه یابی این ماجرا همچنان با دستورهای محرمانه قاضی ویژه قتل عمد مشهد ادامه دارد.

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پلیس آگاهی قتل حوادث مشهد حقوق زنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
9
7
پاسخ
دختر 17 ساله کودک نیست. لطفا تیتر را درست کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اگر ۶۰ سال به بالا سالخورده حساب می شود پس ۱۷ سال کودک است
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