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واکنش معنادار ظریف به پیمان مکه

وزیر خارجه پیشین کشورمان بر ضرورت پیمان‌های دفاعی فراگیر میان کشورهای اسلامی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۷۵
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5841 بازدید
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۶

به گزارش  تابناک ، محمدجواد ظریف،‌ وزیر خارجه پیشین کشورمان در پیامی بر ضرورت پیمان‌های دفاعی فراگیر میان کشورهای اسلامی تاکید کرد.

ظریف در پلتفرم ایکس با انتشار تصویری از مقاله خود در یکی از نشریات نوشت: «همان‌گونه که یک سال پیش در مقاله «اسرائیل بزرگ و منطقه قوی ما» نوشتم، سیاست نژادپرستانه و تجاوزکارانه «اسرائیل بزرگ» که این روزها آشکارا از سوی سران رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود، ضرورت پیمان‌های دفاعی فراگیر میان کشورهای اسلامی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.»

واکنش معنادار ظریف به سیاستی که این روزها اسرائیل دنبال می کند

 

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محمدجوادظریف پیمان مکه عربستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
14
13
پاسخ
ظریف فیلم بازی میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
11
21
پاسخ
همه در برابر تهدیدات ایران پیمان می بندند
پاسخ ها
علی
| United States of America |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تهدید ایران؟؟؟؟ واقعأ ایرانی هستی تو؟؟؟ کدوم تهدید. ایران فقط برای رژیم اشغالگر تهدیده و پایگاه‌های امریکا که برای رژیم اشغالگر کشتار میکنه. بر و یک چند خط تاریخ بخون چند روزی هم از اینترآشغال فاصله بگیر تا فکرت باز بشه.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
24
16
پاسخ
آقای ظریف
شما موافق پیمان عربستان و پاکستان و ترکیه در این جنگ علیه ایران هم هستی؟!
یعنی چیزی مونده علیه ایران یا علیه منافع ایران که شما موافقش نباشی؟
هر چیزی انگلیسی ها و آمریکایی ها باهاش موافقن ، شما باهاش موافقی؟
آقا خسته نباشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
7
20
پاسخ
جناب دکتر ظریف اگر اسراییل به یکی از این کشورها حمله کند، آیا بقیه جرات دارند بر علیه اسراییل وارد جنگ بشوند؟ قطعا" نه. بنابراین پیمان مکه فقط برای مقابله با ایران است و این سه کشور از دوستان اسراییل هستند و خودشان می دانند که هیچکدام با اسراییل وارد جنگ نمی شوند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
1
پاسخ
چرا عادت داریم همیشه موضوعات را پیچیده ببینیم ، بعد از گذشت سه سال از جنگ غزه قطعا هم پیمانی سه کشور بزرگ اسلامی اتفاق مثبتی است، به همین سادگی
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