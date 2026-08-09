واکنش معنادار ظریف به پیمان مکه

به گزارش تابناک ، محمدجواد ظریف،‌ وزیر خارجه پیشین کشورمان در پیامی بر ضرورت پیمان‌های دفاعی فراگیر میان کشورهای اسلامی تاکید کرد.

ظریف در پلتفرم ایکس با انتشار تصویری از مقاله خود در یکی از نشریات نوشت: «همان‌گونه که یک سال پیش در مقاله «اسرائیل بزرگ و منطقه قوی ما» نوشتم، سیاست نژادپرستانه و تجاوزکارانه «اسرائیل بزرگ» که این روزها آشکارا از سوی سران رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود، ضرورت پیمان‌های دفاعی فراگیر میان کشورهای اسلامی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.»