واکنش معنادار ظریف به پیمان مکه
وزیر خارجه پیشین کشورمان بر ضرورت پیمانهای دفاعی فراگیر میان کشورهای اسلامی تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۷۵| |
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به گزارش تابناک ، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین کشورمان در پیامی بر ضرورت پیمانهای دفاعی فراگیر میان کشورهای اسلامی تاکید کرد.
ظریف در پلتفرم ایکس با انتشار تصویری از مقاله خود در یکی از نشریات نوشت: «همانگونه که یک سال پیش در مقاله «اسرائیل بزرگ و منطقه قوی ما» نوشتم، سیاست نژادپرستانه و تجاوزکارانه «اسرائیل بزرگ» که این روزها آشکارا از سوی سران رژیم صهیونیستی دنبال میشود، ضرورت پیمانهای دفاعی فراگیر میان کشورهای اسلامی را بیش از پیش آشکار میسازد.»
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همه در برابر تهدیدات ایران پیمان می بندند
پاسخ ها
علی| |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
آقای ظریف
شما موافق پیمان عربستان و پاکستان و ترکیه در این جنگ علیه ایران هم هستی؟!
یعنی چیزی مونده علیه ایران یا علیه منافع ایران که شما موافقش نباشی؟
هر چیزی انگلیسی ها و آمریکایی ها باهاش موافقن ، شما باهاش موافقی؟
آقا خسته نباشی
شما موافق پیمان عربستان و پاکستان و ترکیه در این جنگ علیه ایران هم هستی؟!
یعنی چیزی مونده علیه ایران یا علیه منافع ایران که شما موافقش نباشی؟
هر چیزی انگلیسی ها و آمریکایی ها باهاش موافقن ، شما باهاش موافقی؟
آقا خسته نباشی
جناب دکتر ظریف اگر اسراییل به یکی از این کشورها حمله کند، آیا بقیه جرات دارند بر علیه اسراییل وارد جنگ بشوند؟ قطعا" نه. بنابراین پیمان مکه فقط برای مقابله با ایران است و این سه کشور از دوستان اسراییل هستند و خودشان می دانند که هیچکدام با اسراییل وارد جنگ نمی شوند.