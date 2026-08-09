لیست قیمت خودروهای کارکرده در مردادماه ۱۴۰۵
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ افزایش قیمت خودروهای صفرکیلومتر و محدود شدن توان خرید متقاضیان، موجب شده بازار خودروهای کارکرده همچنان یکی از گزینههای اصلی خریداران در معاملات روزانه باشد. در شرایطی که فاصله قیمتی میان خودروهای نو و دستدوم بیشتر شده، بسیاری از متقاضیان برای مدیریت هزینهها به سراغ مدلهای کارکرده میروند؛ بازاری که در آن سال تولید، میزان کارکرد و وضعیت بدنه نقش تعیینکنندهای در قیمت نهایی خودرو دارد.
ر اساس آگهیهای خودروهای کارکرده، رنو ساندرو مدل ۱۳۹۷ با ۸۹ هزار کیلومتر کارکرد و چند لکه رنگ، با قیمت دو میلیارد و ۵۰ میلیون تومان در بازار عرضه شده است.
فونیکس آریزو ۶ پرو مدل ۱۴۰۳ با ۴۰ هزار کیلومتر کارکرد و بدنه بدون رنگ، سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. سال تولید جدید، کارکرد پایین و بدونرنگ بودن بدنه، این خودرو را در میان گزینههای گرانتر بازار کارکرده قرار داده است. کیا سراتو مدل ۱۳۹۴ با ۱۲۰ هزار کیلومتر کارکرد و بدنه بدون رنگ نیز سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
در میان خودروهای بررسیشده، ماکسیما اتوماتیک مدل ۱۳۹۱ با ۲۲۲ هزار کیلومتر کارکرد و چند لکه رنگ، بالاترین قیمت را دارد و چهار میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
مقایسه فنی و ارزش خرید دو سدان کارکرده/ کیا سراتو یا هیوندای النترا؟
کیا سراتو و هیوندای النترا از رقبای همرده در بازار خودروهای کارکرده ایران هستند و هر دو با پیشرانه چهارسیلندر، گیربکس اتوماتیک و سیستم انتقال قدرت دیفرانسیل جلو عرضه شدهاند. کیا سراتو مدل ۲۰۱۵ معمولاً به موتور ۲ لیتری با قدرت حدود ۱۵۲ اسببخار و گشتاور ۱۹۴ نیوتنمتر مجهز است، در حالیکه هیوندای النترا مدل مشابه از موتور ۱.۸ لیتری با قدرت تقریبی ۱۴۸ اسببخار و گشتاور ۱۷۸ نیوتنمتر بهره میبرد. بنابراین سراتو از نظر شتابگیری، کشش موتور و عملکرد در سبقت، اندکی برتری دارد؛ هرچند النترا نیز به دلیل عملکرد نرم پیشرانه و مصرف سوخت متعادل، گزینهای مناسب برای استفاده روزمره و خانوادگی محسوب میشود.
از نظر کیفیت سواری و هندلینگ، هیوندای النترا سواری نرمتر و آرامتری ارائه میدهد، اما کیا سراتو به دلیل فرمانپذیری دقیقتر و واکنش چابکتر در پیچها، حس اسپرتتری دارد. سراتو معمولاً با امکاناتی مانند سانروف، کروز کنترل، دوربین عقب، صندلی برقی و گرمکن صندلی عرضه شده، اما سطح تجهیزات هر دو خودرو به تیپ و نسخه وارداتی بستگی دارد. در بخش نگهداری نیز سلامت گیربکس اتوماتیک، جلوبندی، سیستم خنککاری، دستهموتورها و قطعات برقی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در خودروهای بیش از یک دهه کارکرده، وضعیت فنی و سابقه سرویس از اختلاف مشخصات کارخانهای مهمتر است.
کیا سراتو مدل ۱۳۹۴ با ۱۲۰ هزار کیلومتر کارکرد و بدنه بدون رنگ، سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. اگر این خودرو از نظر شاسی، موتور و گیربکس وضعیت مناسبی داشته باشد، به دلیل قدرت بیشتر، ظاهر اسپرتتر و بازار فروش مطلوب، انتخاب مناسبتری برای خریدارانی است که عملکرد فنی و لذت رانندگی را در اولویت قرار میدهند. در مقابل، هیوندای النترا برای افرادی که سواری نرمتر و استفاده خانوادگی را ترجیح میدهند، گزینه منطقیتری است؛ با این حال، در هر دو مدل انجام کارشناسی کامل بدنه و تست تخصصی گیربکس پیش از خرید ضروری است.