عکس: نازکا؛ معمای هزارساله پرو
در پهنه خشک و اسرارآمیز صحرای نازکا در جنوب پرو، خطوط و نقشهایی عظیم بر سطح زمین گسترده شدهاند که از جمله شگفتانگیزترین میراث باستانی جهان به شمار میروند. این طرحها که از خطوط مستقیم و هندسی تا نقش حیواناتی مانند میمون، مرغ مگسخوار و عنکبوت را دربرمیگیرند، به اندازهای بزرگاند که بسیاری از آنها تنها از ارتفاع بهخوبی قابل تشخیص هستند. پژوهشگران شکلگیری بخش عمده این نقوش را به تمدن نازکا در حدود دو هزار سال پیش نسبت میدهند، اما هدف دقیق از ایجاد آنها همچنان موضوع بحث و پژوهش است. همین رازآلودگی، در کنار مقیاس خیرهکننده و چشمانداز متفاوت بیابان، خطوط نازکا را به یکی از جذابترین مقاصد گردشگری و باستانشناسی پرو تبدیل کرده است؛ جایی که هر نقش، روایتی از تمدنی ناشناخته و جهانی از پرسشهای بیپاسخ را پیش روی بازدیدکنندگان میگذارد.
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