عکس: جوین؛ نگین کمترشناخته‌شده خراسان

جوین در خراسان رضوی، جایی است که تاریخ، معماری و طبیعت در کنار هم تصویری متفاوت از یک مقصد کمترشناخته‌شده را پیش چشم گردشگران می‌سازند؛ سفری به شهری که رازهایش در دل زمین و گذر زمان پنهان مانده است.