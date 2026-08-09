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کد خبر: ۱۳۸۸۸۷۱
بازدید: ۱۷۴۹

عکس: جوین؛ نگین کمترشناخته‌شده خراسان

جوین در خراسان رضوی، جایی است که تاریخ، معماری و طبیعت در کنار هم تصویری متفاوت از یک مقصد کمترشناخته‌شده را پیش چشم گردشگران می‌سازند؛ سفری به شهری که رازهایش در دل زمین و گذر زمان پنهان مانده است.

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برچسب‌ها:
طبیعت گردشگری ایران من خراسان رضوی عکس استانها
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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