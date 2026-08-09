عکس: جوین؛ نگین کمترشناختهشده خراسان
جوین در خراسان رضوی، جایی است که تاریخ، معماری و طبیعت در کنار هم تصویری متفاوت از یک مقصد کمترشناختهشده را پیش چشم گردشگران میسازند؛ سفری به شهری که رازهایش در دل زمین و گذر زمان پنهان مانده است.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:طبیعت گردشگری ایران من خراسان رضوی عکس استانها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.