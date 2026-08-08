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کد خبر:۱۳۸۸۸۶۶
کد خبر:۱۳۸۸۸۶۶
15129 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

تصاویر حجله حميدرضا رجب زاده

تصاویر حجله حميدرضا رجب زاده مداح اهل بیت که به دست ضدانقلاب به شکل فجیعی به قتل رسیده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمیدرضا رجب زاده ویدیو مداح اهل بیت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۰
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
9
22
پاسخ
روحش شاد . خداوند قاتلین و آمرین به قتلش را به طرز زجرآوری عذاب فرماید در دنیا و آخرت انشالله القهار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
7
23
پاسخ
والا اینها دیگه بهشون ضدانقلاب نمیشه گفت، اینها بیمار سادیست زنجیری هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
6
17
پاسخ
شهادت هنرمردان خداست .
امام حسینیهای واقعی همیشه شهیدن حتی توی زمان اکنون .با امام حسین همنشینی برادر
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
8
23
پاسخ
چرا باید یه مداح و کشت مداح چیکار کرده باید کشته بشه اینا واقعا داعشی هستن
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
7
20
پاسخ
لعنت بر شما داعشی ها یه مداح اهل بیت چی کار کرده مگه برای امام حسین مداحی کرده شهادت مبارک
مرد میدان
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
6
17
پاسخ
تابناک بنویس بوسیله سلطنت طلب ها و پهلوی چی ها ی وطن فروش قطعه قطعه شده . مرگ بر همه منافقین و ایادیشان
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
7
20
پاسخ
سلطنت طلب های حرام زاده
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
7
پاسخ
این اتفاق چه زمانی رخ داده است.
س ن
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
11
پاسخ
عجب صبری خدا دارد
وای بر روزیکه خداوند قادر عذابش را بر اهل جهالت و تکبر نازل کند 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
1
پاسخ
مگه دلیل قتل مشخص شده که شهید اعلام شده این مرحوم ؟
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