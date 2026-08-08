نبض خبر
تصاویر حجله حميدرضا رجب زاده
تصاویر حجله حميدرضا رجب زاده مداح اهل بیت که به دست ضدانقلاب به شکل فجیعی به قتل رسیده را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر حمیدرضا رجب زاده ویدیو مداح اهل بیت
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در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۰
روحش شاد . خداوند قاتلین و آمرین به قتلش را به طرز زجرآوری عذاب فرماید در دنیا و آخرت انشالله القهار
والا اینها دیگه بهشون ضدانقلاب نمیشه گفت، اینها بیمار سادیست زنجیری هستن
شهادت هنرمردان خداست .
امام حسینیهای واقعی همیشه شهیدن حتی توی زمان اکنون .با امام حسین همنشینی برادر
امام حسینیهای واقعی همیشه شهیدن حتی توی زمان اکنون .با امام حسین همنشینی برادر
چرا باید یه مداح و کشت مداح چیکار کرده باید کشته بشه اینا واقعا داعشی هستن
لعنت بر شما داعشی ها یه مداح اهل بیت چی کار کرده مگه برای امام حسین مداحی کرده شهادت مبارک
تابناک بنویس بوسیله سلطنت طلب ها و پهلوی چی ها ی وطن فروش قطعه قطعه شده . مرگ بر همه منافقین و ایادیشان
عجب صبری خدا دارد
وای بر روزیکه خداوند قادر عذابش را بر اهل جهالت و تکبر نازل کند 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
وای بر روزیکه خداوند قادر عذابش را بر اهل جهالت و تکبر نازل کند 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥