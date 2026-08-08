نبض خبر
روایت یک مداح از ربایش و شهادت حمیدرضا رجبزاده
طه موسیوند مداح اهل بیت با انتشار ویدیویی جزئیاتی از ربایش و شهادت حمیدرضا رجب زاده منتشر کرد که میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر حمیدرضا رجب زاده ویدیو
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
سطح حیوانیت و توحش در جماعت پهلوی چی و برعنداز واقعا عجیب شده، به نظرم باید یک برنامه پالایش اساسی سلامت روان در مملکت برگزار کنن، بعضی از مردم اینقدر نشستن پای اینترنشنال و کانالای اینستاگرام و تلگرام ، واقعا زامبی که هیچی رسما به بیمار سادیست زنجیری تبدیل شدن
خدا لعنت شون کنه وقتی هم حکم اعدام بیاد برای قاتلانش یه عده از خدابی خبر هشتک نه به اعدام میزارن
چطوره که قاتلین دستگیر شدن ولی پیکر هنوز برنگشته، مگه کجا برده بودنش؟ چرا همینجا به قتل نرسوندند؟!
وقتی قوه قضاییه چندین ماه حکم اغتشاشگر ها و قاتلین و مزدوران را طول میده معلومه وحوش پهلوی چی وحشی تر میشن و اقدامات بدتری انجام میدن. خواهش میکنم با این افراد مثل خودشون برخورد کنید گرفتن وکیل و دادگاه تجدید نظر و تایید حکم دیوان عالی کشور برای کسی که جرمش محرز هست و بسیار خطرناک هست جایز نیست. قوه قضاییه باید سریع و خشن و قاطع با وطن فروشان و مزدوران برخورد کنه.