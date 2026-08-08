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کد خبر:۱۳۸۸۸۶۵
کد خبر:۱۳۸۸۸۶۵
32328 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

روایت یک مداح از ربایش و شهادت حمیدرضا رجب‌زاده

طه موسیوند مداح اهل بیت با انتشار ویدیویی جزئیاتی از ربایش و شهادت حمیدرضا رجب زاده منتشر کرد که می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمیدرضا رجب زاده ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
15
56
پاسخ
سطح حیوانیت و توحش در جماعت پهلوی چی و برعنداز واقعا عجیب شده، به نظرم باید یک برنامه پالایش اساسی سلامت روان در مملکت برگزار کنن، بعضی از مردم اینقدر نشستن پای اینترنشنال و کانالای اینستاگرام و تلگرام ، واقعا زامبی که هیچی رسما به بیمار سادیست زنجیری تبدیل شدن
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
11
51
پاسخ
خدا لعنت شون کنه وقتی هم حکم اعدام بیاد برای قاتلانش یه عده از خدابی خبر هشتک نه به اعدام میزارن
سعید از مشهد
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
20
پاسخ
چرا اینطور تیتر میزنید؟ کجاش جزئیات بود؟؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
14
پاسخ
چطوره که قاتلین دستگیر شدن ولی پیکر هنوز برنگشته، مگه کجا برده بودنش؟ چرا همینجا به قتل نرسوندند؟!
روجا
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
11
37
پاسخ
ساواکی ها خشن تر از زمان شاه ملعون و مدفون وارد می شوند.
محسن
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
14
32
پاسخ
وقتی قوه قضاییه چندین ماه حکم اغتشاشگر ها و قاتلین و مزدوران را طول میده معلومه وحوش پهلوی چی وحشی تر میشن و اقدامات بدتری انجام میدن. خواهش میکنم با این افراد مثل خودشون برخورد کنید گرفتن وکیل و دادگاه تجدید نظر و تایید حکم دیوان عالی کشور برای کسی که جرمش محرز هست و بسیار خطرناک هست جایز نیست. قوه قضاییه باید سریع و خشن و قاطع با وطن فروشان و مزدوران برخورد کنه.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
1
پاسخ
آیا مقامات رسمی هم شهادت ایشون رو تایید می کنند یا قتل بوده با انگیزه شخصی ؟ آیا کسی مسئولیت برای قتل ایشون پذیرفته ؟
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