عکس جدید و متفاوت نیکی کریمی در لندن

نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما که مدتی است از ایران مهاجرت کرده و در لندن زندگی می‌کند، تصویری جدید از خود در باشگاه منتشر کرده است.

به گزارش تابناک، نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما که مدتی است از ایران مهاجرت کرده و در لندن زندگی می‌کند، تصویری جدید از خود در باشگاه منتشر کرده است. این تصویر با توجه کاربران فضای مجازی همراه شده و بار دیگر فعالیت‌های این بازیگر در خارج از ایران را مورد توجه قرار داده است.

کریمی که در سال‌های اخیر حضوری در پروژه‌های سینمایی داخل ایران نداشته، گاهی تصاویری از زندگی روزمره و فعالیت‌هایش در خارج از کشور را با دنبال‌کنندگانش به اشتراک می‌گذارد.