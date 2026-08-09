عکس جدید و متفاوت نیکی کریمی در لندن
نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما که مدتی است از ایران مهاجرت کرده و در لندن زندگی میکند، تصویری جدید از خود در باشگاه منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۶۰| |
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به گزارش تابناک، نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما که مدتی است از ایران مهاجرت کرده و در لندن زندگی میکند، تصویری جدید از خود در باشگاه منتشر کرده است. این تصویر با توجه کاربران فضای مجازی همراه شده و بار دیگر فعالیتهای این بازیگر در خارج از ایران را مورد توجه قرار داده است.
کریمی که در سالهای اخیر حضوری در پروژههای سینمایی داخل ایران نداشته، گاهی تصاویری از زندگی روزمره و فعالیتهایش در خارج از کشور را با دنبالکنندگانش به اشتراک میگذارد.
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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
زیر سایه ایران رشد کرد و فلنگو بست
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
الان مثلا بقيه كسي شدن؟؟؟يا راننده بيور شدن يا سبزي پاك كن اروپا
اگر در کشورت می ماندی، صاحب باشگاه و رستوران و مزون و .... هم بودی، قطعا از جهت اقتصادی زندگی خوبی داشتی مهاجرت کردن هم شده چشم و همچشمی بعضی ها که خوشی زیر دلشونو زده یا پول زیاد دارن و نمیدونن چیکارش کنن.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
ناشناس| |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
چرا اين تيپ هاي عجق وجق را تبليغ ميكنيد. چرا باعث ميشويد كه اينها الگوي زنان و دختران قرار گيرند
بازیگری هم از درس خواندن بهتر هست. 30 سال من ریاضی خواندن اون هم در دانشگاه شیراز. حتی من را در رشته تخصصی خودم استخدام نکردن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
ناشناس| |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸