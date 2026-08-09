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عکس جدید و متفاوت نیکی کریمی در لندن

نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما که مدتی است از ایران مهاجرت کرده و در لندن زندگی می‌کند، تصویری جدید از خود در باشگاه منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۶۰
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10285 بازدید
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۱۶
نیکی کریمی

به گزارش تابناک، نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما که مدتی است از ایران مهاجرت کرده و در لندن زندگی می‌کند، تصویری جدید از خود در باشگاه منتشر کرده است. این تصویر با توجه کاربران فضای مجازی همراه شده و بار دیگر فعالیت‌های این بازیگر در خارج از ایران را مورد توجه قرار داده است.

کریمی که در سال‌های اخیر حضوری در پروژه‌های سینمایی داخل ایران نداشته، گاهی تصاویری از زندگی روزمره و فعالیت‌هایش در خارج از کشور را با دنبال‌کنندگانش به اشتراک می‌گذارد.

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نیکی کریمی بازیگر زن مهاجرت لندن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
6
پاسخ
هميشه خوشگله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
13
پاسخ
زیر سایه ایران رشد کرد و فلنگو بست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
استعدادشو داشت
الان مثلا بقيه كسي شدن؟؟؟يا راننده بيور شدن يا سبزي پاك كن اروپا
123
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
4
پاسخ
سلام نیکی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
11
پاسخ
اگر در کشورت می ماندی، صاحب باشگاه و رستوران و مزون و .... هم بودی، قطعا از جهت اقتصادی زندگی خوبی داشتی مهاجرت کردن هم شده چشم و همچشمی بعضی ها که خوشی زیر دلشونو زده یا پول زیاد دارن و نمیدونن چیکارش کنن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
هوای تمیز برای تنفس چطور؟ آرامش اعصاب چی؟ اینترنت آزاد چطور؟ ماشین خوب چی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
واقعا؟چه خوبه شما الان خمه رو داري؟
سلیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
9
پاسخ
تو هم تمام شدي .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
5
9
پاسخ
چرا اين تيپ هاي عجق وجق را تبليغ ميكنيد. چرا باعث ميشويد كه اينها الگوي زنان و دختران قرار گيرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
1
پاسخ
خیلی تاثیرگذار بود!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
8
پاسخ
قالی کرمون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
3
پاسخ
بازیگری هم از درس خواندن بهتر هست. 30 سال من ریاضی خواندن اون هم در دانشگاه شیراز. حتی من را در رشته تخصصی خودم استخدام نکردن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
بازی گری قیافه میخواد نه استعداد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
قیافه کمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
2
پاسخ
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