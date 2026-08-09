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مسمومیت شدید ۱۲ نفر با مشروبات الکلی در نیشابور

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مراجعه و بستری ۱۲ نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۵۹
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اورژانس

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دکتر سعید سپهری‌کیا عصر شنبه افزود: این افراد پنجشنبه شب ۱۶ مردادماه به دنبال مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به بیمارستان ۲۲ بهمن مراجعه کردند و تحت اقدامات درمانی و مراقبتی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: روز شنبه ۱۷ مردادماه با توجه به شرایط بیماران هفت نفر از آنان تحت دیالیز قرار گرفتند و ۶ نفر پس از انجام اقدامات درمانی لازم برای ادامه روند درمان توسط بالگرد و آمبولانس به مشهد اعزام شدند و یک نفر دیگر هم پس از اتمام فرآیند دیالیز به مشهد اعزام خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور بیان کرد: متأسفانه یکی از بیماران با وجود اقدامات درمانی جان خود را از دست داد.

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نیشابور مسمومیت الکلی مشروبات الکلی مشروبات تقلبی مشهد
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