مسمومیت شدید ۱۲ نفر با مشروبات الکلی در نیشابور

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مراجعه و بستری ۱۲ نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دکتر سعید سپهری‌کیا عصر شنبه افزود: این افراد پنجشنبه شب ۱۶ مردادماه به دنبال مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی به بیمارستان ۲۲ بهمن مراجعه کردند و تحت اقدامات درمانی و مراقبتی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: روز شنبه ۱۷ مردادماه با توجه به شرایط بیماران هفت نفر از آنان تحت دیالیز قرار گرفتند و ۶ نفر پس از انجام اقدامات درمانی لازم برای ادامه روند درمان توسط بالگرد و آمبولانس به مشهد اعزام شدند و یک نفر دیگر هم پس از اتمام فرآیند دیالیز به مشهد اعزام خواهد شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور بیان کرد: متأسفانه یکی از بیماران با وجود اقدامات درمانی جان خود را از دست داد.