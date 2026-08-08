بررسی قتل حمیدرضا رجبزاده در نهادهای امنیتی
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، در گفت وگویی با اشاره به آخرین پیگیریها درباره قتل حمیدرضا رجب زاده گفت: در مورد قتل آقای رجبزاده که اتفاق افتاده است، ابعاد مختلف آن در حال بررسی توسط دستگاههای انتظامی امنیتی است.
وی در ادامه اظهار کرد: جای نگرانی نیست؛ اگر نیاز باشد حتما ما در اولین فرصت که نتیجه قطعی به دست ما رسید انشالله اطلاع رسانی خواهد شد.
قائممقام وزیر کشور تصریح کرد: چون این ماجرا ابعاد مختلفی دارد، باید قطعا به نتیجه برسیم و بعد انشالله اطلاع رسانی کنیم.
بر اساس این گزارش، صبح امروز ( شنبه ۱۷ مرداد) اخباری درباره ناپدیدشدن فردی به نام حمیدرضا رجبزاده و قتل آن منتشر شد.
پس از تایید صحت ربایش و قتل حمیدرضا رجبزاده، به گفته مقامات ذی صلاح تحقیقات پلیسی و قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت آغاز شده است.
درست قصاص کنید نیازی به دراوردن قلب نجس اونها نیست..اما سرهای نجسشون رو از بدنشون جدا کنید..و اجازه ندین یک قطره از خون نجسشون بر زمین بریزه..