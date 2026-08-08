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بررسی قتل حمیدرضا رجب‌زاده در نهادهای امنیتی

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از پیگیری ابعاد قتل حمیدرضا رجب‌زاده خبر داد و تأکید کرد: پس از رسیدن به نتیجه نهایی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۵۷
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12443 بازدید
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۵
معاون امنیتی وزیر کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، در گفت وگویی با اشاره به آخرین پیگیری‌ها درباره قتل حمیدرضا رجب زاده گفت: در مورد قتل آقای رجب‌زاده که اتفاق افتاده است، ابعاد مختلف آن در حال بررسی توسط دستگاه‌های انتظامی امنیتی است.

وی در ادامه اظهار کرد: جای نگرانی نیست؛ اگر نیاز باشد حتما ما در اولین فرصت که نتیجه قطعی به دست ما رسید انشالله اطلاع رسانی خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر کشور تصریح کرد: چون این ماجرا ابعاد مختلفی دارد، باید قطعا به نتیجه برسیم و بعد انشالله اطلاع رسانی کنیم.

بر اساس این گزارش، صبح امروز ( شنبه ۱۷ مرداد) اخباری درباره ناپدیدشدن فردی به نام حمیدرضا رجب‌زاده و قتل آن منتشر شد.

پس از تایید صحت ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده، به گفته مقامات ذی صلاح تحقیقات پلیسی و قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت آغاز شده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
Afshin
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
6
5
پاسخ
اگر اینها رو ساده اعدام کنید و با بدن سالم وارد گور شوند..توهین به گور هست..لااقل
درست قصاص کنید نیازی به دراوردن قلب نجس اونها نیست..اما سرهای نجسشون رو از بدنشون جدا کنید..و اجازه ندین یک قطره از خون نجسشون بر زمین بریزه..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
5
پاسخ
چه راحت میگه " جای نگرانی نیست " .
مردم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
6
پاسخ
فرمودند جای نگرانی نیست!!!!!؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
6
پاسخ
اگر نیاز باشد!!! جالبه! نه برادر من اصلا نیاز نبست!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
2
پاسخ
قلب ما دو روزه درد می‌کند. چرا می‌گویند جای نگرانی نیست. این جوان پارتی نداشت دو هفته گمشده اصلا دولت فهمیده بود! ایکاش فامیل آقای فردوسی پور بود تا کاری براش بکنند!
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