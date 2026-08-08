وقوع آتش سوزی در غرفههای لوناپارک شیراز
به گزارش تابناک به نقل از مهر، هادی عیدی پور از مهار آتشسوزی در بخشی از غرفههای فروشگاهی لوناپارک این شهر خبر داد و اظهار کرد: این حادثه هیچگونه تلفات جانی به دنبال نداشته است.
وی افزود: عصر امروز شنبه ۱۷ مردادماه، در ساعت ۱۷:۲۱، در پی اعلام وقوع حریق در لوناپارک شیراز به سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی بلافاصله سه ایستگاه را به همراه خودروهای عملیاتی و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام کرد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز ادامه داد: بررسیهای اولیه نشان میدهد حریق تعدادی از غرفهها از جمله غرفه فروش اسباببازی، ادویه، کافیشاپ، حیوانات خزنده و انبار مواد غذایی را درگیر کرده بود.
عیدیپور با اشاره به سرعت گسترش آتش بیان کرد: به دلیل نوع مواد قابل اشتعال موجود در غرفهها و همچنین متصل بودن سازهها، آتش به سرعت در این بخش گسترش پیدا کرده بود.
وی گفت: نیروهای آتشنشانی با اجرای عملیاتی سریع از سه جهت، حریق را مهار و از سرایت شعلهها به سایر غرفهها و بخشهای لوناپارک جلوگیری کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز همچنین از نجات تعدادی از حیوانات خزنده موجود در محل خبر داد و گفت: با توجه به بسته بودن درب برخی غرفهها، آتشنشانان با باز کردن آنها موفق شدند تعدادی از حیوانات خزنده نگهداریشده در محل را از خطر نجات دهند.
عیدیپور خاطرنشان کرد: پس از اطفای کامل حریق، نیروهای عملیاتی نسبت به تهویه و پاکسازی محل اقدام کردند.
وی در پایان گفت: علت دقیق وقوع این حادثه در دست بررسی کارشناسان سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز است.