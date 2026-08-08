فیدان: توافق مکه مشابه ماده ۵ پیمان ناتو است
به گزارش تابناک، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه شامگاه شنبه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آناتولی اظهار کرد: توافق با پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی مشابه ماده ۵ پیمان ناتو در مورد دفاع جمعی است.
وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه توافق مکه، ایران را هدف قرار نمیدهد، گفت: طبق این توافق، هیچ کشوری تا زمانی که به کشورهای عضو حمله نکند، هدف محسوب نمیشود. همچنین، در چارچوب توافق با عربستان سعودی و پاکستان، مانند ناتو، یک دبیرخانه و یک کمیته وزارتی وجود خواهد داشت.
وی افزود: وقتی به مواضع سیاست خارجی عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه نگاه میکنید، اینها کشورهایی نیستند که سیاستهای توسعهطلبانه را دنبال کنند. وقتی با این کشورها متحد میشویم، طبیعتا یک سازمان دفاعی تشکیل میدهیم؛ به عبارت دیگر، هیچ رویکرد تهاجمی وجود ندارد.
فیدان افزود: تا زمانی که کشورهای توافق مکه مورد حمله قرار نگیرند، این ائتلاف نمیتواند با هیچ کشوری اختلاف داشته باشد.
ماده ۵ پیمان ناتو، این است که اگر یک حمله مسلحانه علیه یکی از کشورهای عضو رخ دهد، باید آن را یک حمله علیه همه کشورهای عضو در نظر گرفت و سایر اعضا در صورت لزوم باید عضو مورد حمله را با نیروهای مسلح کمک کنند.
پیش از این، جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه با بیان اینکه توافق مکه علیه هیچ کشوری از جمله ایران نیست، گفت که این توافق جایگزین ناتو نمیشود.
گفتنی است، عربستان، ترکیه و پاکستان در جریان اجلاس مکه در روز جمعه به میزبانی پادشاهی سعودی با حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه و شهباز شریف نخستوزیر پاکستان توافق مکه برای دفاع مشترک را امضا کردند.
در بیانیه مشترک منتشر شده توسط این سه کشور در این رابطه آمده است: هدف این توافقنامه افزایش بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوز است و تصریح میکند که هرگونه حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور است. این توافقنامه همچنین بر توسعه همه جنبههای همکاری دفاعی بین آنها تمرکز دارد.
شما بدون اجازه آمریکا دست تو دماغ نمی کنید
حالا این پیمان را دفاعی می نامید
اربابتون آمریکا شما را انداخته جلو یه نقشه داره