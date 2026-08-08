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فیدان: توافق مکه مشابه ماده ۵ پیمان ناتو است

وزیر خارجه ترکیه گفت «توافق مکه» که میان آنکارا، ریاض و اسلام‌آباد منعقد شده، علیه ایران نیست و از نظر فنی مشابه ماده ۵ پیمان ناتو است.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۴۶
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2985 بازدید
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۷
هاکان فیدان

به گزارش تابناک، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آناتولی اظهار کرد: توافق با پاکستان و عربستان سعودی از نظر فنی مشابه ماده ۵ پیمان ناتو در مورد دفاع جمعی است.

وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه توافق مکه، ایران را هدف قرار نمی‌دهد، گفت: طبق این توافق، هیچ کشوری تا زمانی که به کشورهای عضو حمله نکند، هدف محسوب نمی‌شود. همچنین، در چارچوب توافق با عربستان سعودی و پاکستان، مانند ناتو، یک دبیرخانه و یک کمیته وزارتی وجود خواهد داشت.

وی افزود: وقتی به مواضع سیاست خارجی عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه نگاه می‌کنید، اینها کشورهایی نیستند که سیاست‌های توسعه‌طلبانه را دنبال کنند. وقتی با این کشورها متحد می‌شویم، طبیعتا یک سازمان دفاعی تشکیل می‌دهیم؛ به عبارت دیگر، هیچ رویکرد تهاجمی وجود ندارد.

فیدان افزود: تا زمانی که کشورهای توافق مکه مورد حمله قرار نگیرند، این ائتلاف نمی‌تواند با هیچ کشوری اختلاف داشته باشد.

ماده ۵ پیمان ناتو، این است که اگر یک حمله مسلحانه علیه یکی از کشورهای عضو رخ دهد، باید آن را یک حمله علیه همه کشورهای عضو در نظر گرفت و سایر اعضا در صورت لزوم باید عضو مورد حمله را با نیروهای مسلح کمک کنند.

پیش از این، جودت ییلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه توافق مکه علیه هیچ کشوری از جمله ایران نیست، گفت که این توافق جایگزین ناتو نمی‌شود.

گفتنی است، عربستان، ترکیه و پاکستان در جریان اجلاس مکه در روز جمعه به میزبانی پادشاهی سعودی با حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان توافق مکه برای دفاع مشترک را امضا کردند.

در بیانیه‌ مشترک منتشر شده توسط این سه کشور در این رابطه آمده است: هدف این توافق‌نامه افزایش بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوز است و تصریح می‌کند که هرگونه حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور است. این توافق‌نامه همچنین بر توسعه همه جنبه‌های همکاری دفاعی بین آن‌ها تمرکز دارد.

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برچسب ها
ترکیه هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه عربستان پاکستان توافق مکه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
3
پاسخ
یعنی ترکیه هم عضو ناتو هست هم مکه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
6
پاسخ
نمایشی بیش نیست!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
4
پاسخ
چشم ایران روشن واضح گفته اگه ایران به عربستان حمله کنه مورد هدف قرار میگیره دیگع از این واضح تر نداریم به زودی بقیه کشورهای عربی هم به این پیمان میپوندند و ناتوی عربی شکل میگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
3
پاسخ
خوب بلده همسایه‌ها رو بازی بده ...
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
3
پاسخ
هر کشوری مبدا حمله علیه ایران باشد خواهیم زد بعد ببینیم چه غلطی میکنید قطعا این پیمان را ضد ایران میدانیم ما از گنده و صاحب شما نهراسیدیم شما که عددی نبستید ولی جواب اینها ساخت سلاح هسته ای است این سه کشور ظاهر مسلمان دارند ولی نوکر صهیونیستها هستند این دو لاشخور هم دارند گاو را میدوشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
4
پاسخ
شما خوبید
شما بدون اجازه آمریکا دست تو دماغ نمی کنید
حالا این پیمان را دفاعی می نامید
اربابتون آمریکا شما را انداخته جلو یه نقشه داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
0
پاسخ
اگر از مبدا یکی از این سه کشور به ایران توسط کشور امریکا حمله شود نظر اقای فیدان در خصوص پاسخ ایران چیست؟
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