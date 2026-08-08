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پیام متفاوت وزارت اطلاعات برای روز خبرنگار

وزارت اطلاعات تصریح کرد: در جنگ تحمیلی اخیر، رزمندگان حوزه رسانه‌ای کشور، در کنار سایر رزمندگان دفاع مقدس، نقش بارزی در حفظ و افزایش تاب آوری آحاد جامعه، انسجام آن و ناکامی دشمن آمریکایی ـ صهیونی و سربازان رسانه ای آنها داشتند.  
کد خبر: ۱۳۸۸۸۴۳
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خبرنگاران

به گزارش تابناک، متن پیام وزارت اطلاعات به‌مناسبت روز خبرنگار بدین شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور

خبرنگاران، سفیران و مرزبانان آگاهی، پیش قراولان خط مقدم  جبهه رسانه ای، روایت گر عزت یک ملت و راوی حقیقت در کمال صداقت و شجاعت جامعه به شمار می روند که در رساندن حقیقت  و تبیین  و روشنگری،  با درک به موقع و زمان شناسی، در هیاهوی غیر منصفانه، نابرابر و متحدالشکل دشمن غدار در «جنگ رسانه ای» که با چهره ای مزورانه، علیه کیان ایران اسلامی، شبانه روزی سمپاشی می کند؛ پا در عرصه این نبرد حیاتی و سرنوشت ساز گذاشته اند. 

خبرنگاران متعهد؛ رزمندگانی هستند که به تعبیر امام حکیم شهید، اثر اقداماتشان اگر بیشتر از بمب و موشک نباشد، کمتر نیست. در جنگ تحمیلی اخیر نیز رزمندگان حوزه رسانه ای کشور، در کنار سایر رزمندگان دفاع مقدس، نقش بارزی در حفظ و افزایش تاب آوری آحاد جامعه، انسجام آن و ناکامی دشمن آمریکایی ـ صهیونی و سربازان رسانه ای آنها داشتند.  

در شرایط ویژه امروز که تمام ایادی کفر و استکبار جهانی در فضای کاملا منفعلانه و سکوت مرگبار مجامع حقوق بشری و بین المللی، با هدف شکستن انسجام ملی و عزم پولادین و رخنه در صفوف مستحکم ملت بزرگ ایران اسلامی، کمر همت بسته اند؛ سربازان فرهنگی جبههٔ آگاهی و نور با تاسی از فرامین امام خمینی کبیر (رضوان الله تعالی علیه) و قائد شهید امام خامنه ای عزیز (قدس الله نفسه الزکیه)،  تحت زعامت مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای (حفظه الله تعالی)،  تبیین و روشنگری  بصیرت گونه خود را با قلم و زبانی گویا با ترسیم سمت درست تاریخ،  بر گرده دشمن زبون فرود آورده اند. 

سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) در وزارت اطلاعات از اقدامات روشنگرانه و آگاهی بخش سربازان جبههٔ رسانه‌ای کشور بویژه در رسانه ملی سپاسگزارند. 

 صدای صادقانه شما در امید آفرینی،  روشنگری،  حفظ و ثبات امنیت روانی  مردم و جلوگیری از جابجایی جایگاه ظالم و مظلوم توسط دشمن سفاک جنایتکار،  بلند و رسا باد.

روابط عمومی وزارت اطلاعات

۱۷ مرداد ۱۴٠۵

 

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