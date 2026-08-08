پسر جو بایدن: سرطان پدرم متاستاز داده است

به گزارش تابناک، هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا عصر شنبه در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی اظهار کرد: سرطان گسترش یافته، به استخوان‌های پدرم متاستاز داده و فراتر از آن رفته است. این بسیار دردناک و از بسیاری جهات بسیار ناتوان‌کننده است.

هانتر بایدن در ادامه تاکید کرد: تشخیص بیماری برای خانواده سخت بوده است. همچنین دیدن این موضوع واقعا غم‌انگیز است. تنها چیزی که در مورد پدرم، در مورد سلامتی‌اش در حال حاضر می‌گویم این است که کاش بیشتر شکایت می‌کرد، چون حالش خوب نیست. با این حال، پدرم همچنان در صحنه حضور دارد و علنا در مورد مسائلی که برایش مهم هستند، صحبت می‌کند.

وی افزود که جو بایدن پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده، خاطرات خود را تحت عنوان «به من قول بده، آمریکا» منتشر خواهد کرد.

جو بایدن ۸۳ ساله، مسن‌ترین مردی بود که به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده خدمت کرد و سن او در بیشتر چهار سال ریاست‌جمهوری‌اش مایه نگرانی بود. او و مشاورانش در کاخ سفید به دلیل پنهان کردن وسعت مشکلاتش، به ویژه پس از آنکه از یک مناظره فاجعه‌بار با جانشین نهایی‌اش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی مجبور به انصراف از نامزدی مجدد شد، با انتقادات شدیدی مواجه شدند.