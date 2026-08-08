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پسر جو بایدن: سرطان پدرم متاستاز داده است

پسر رئیس‌جمهور سابق آمریکا اطلاعات جدیدی از وضعیت جسمانی پدرش ارائه داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۴۱
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7767 بازدید
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۹
جو بایدن

به گزارش تابناک، هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس‌جمهور سابق آمریکا عصر شنبه در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی اظهار کرد: سرطان گسترش یافته، به استخوان‌های پدرم متاستاز داده و فراتر از آن رفته است. این بسیار دردناک و از بسیاری جهات بسیار ناتوان‌کننده است.

هانتر بایدن در ادامه تاکید کرد: تشخیص بیماری برای خانواده سخت بوده است. همچنین دیدن این موضوع واقعا غم‌انگیز است. تنها چیزی که در مورد پدرم، در مورد سلامتی‌اش در حال حاضر می‌گویم این است که کاش بیشتر شکایت می‌کرد، چون حالش خوب نیست. با این حال، پدرم همچنان در صحنه حضور دارد و علنا در مورد مسائلی که برایش مهم هستند، صحبت می‌کند.

وی افزود که جو بایدن پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده، خاطرات خود را تحت عنوان «به من قول بده، آمریکا» منتشر خواهد کرد.

جو بایدن ۸۳ ساله، مسن‌ترین مردی بود که به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده خدمت کرد و سن او در بیشتر چهار سال ریاست‌جمهوری‌اش مایه نگرانی بود. او و مشاورانش در کاخ سفید به دلیل پنهان کردن وسعت مشکلاتش، به ویژه پس از آنکه از یک مناظره فاجعه‌بار با جانشین نهایی‌اش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی مجبور به انصراف از نامزدی مجدد شد، با انتقادات شدیدی مواجه شدند.

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آمریکا جو بایدن بیماری سرطان متاستاز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Germany
|
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
6
19
پاسخ
جنایتکاری صهیونیست در نزدیکی جهنم قرار گرفت. همراهی این خبیث در جریان کشتار غزه هرگز فراموش و بخشیده نخواهد شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
جایزه کشتار مردم غزه رو ازخداوند کریم بزرگ وعزوجل گرفته است
چه فایده که ادم ها فکر می کنند اعمال بی حساب وکتاب هست
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
7
25
پاسخ
قسمت ترامپ انشالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
4
22
پاسخ
دست راستش برسر ترامپ و نتانیاهو واعضای کابینه شان!
،انشاالله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
6
24
پاسخ
به سلامتی، قسمت ترامپ باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
2
پاسخ
ان شاء الله بزودی به قعر جهنم به اسلافش خواهد پیوست و در آنجا تا ابد استخوان هایش خواهددسوخت .لعنت الله علیه
عابر پیاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
3
پاسخ
انشاءالله خدا همه بیماران را شفا بده ولی ظالمین رو حتی یک لحظه خوشی و خیر ندهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
3
پاسخ
به درک اسفل السافلین
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
1
پاسخ
کاش ترامپ و نتانیاهو به دردی دچار بشن که درمان مداره و با زجر کشیدن از دنیا برن به جهنم خدا خودش کمک ما کنه وگرنه ما نمیتونیم انتقام بگیریم خدا خودش انتقام ما رو بگیره
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