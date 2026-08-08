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کد خبر: ۱۳۸۸۸۳۸
بازدید: ۵۷۷۹

عکس: شهرک زوطر الغربیه، جنوب لبنان

نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با نقض مفاد «توافق چارچوب» که بر عقب‌نشینی تدریجی از مناطق مرزی تأکید دارد، شب گذشته بار دیگر وارد شهرک «زوطر الغربیه» در جنوب لبنان شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نظامیان صهیونیست در نزدیکی محل استقرار یگان‌های ارتش لبنان اقدام به ایجاد خاکریز و موانع زمینی کرده‌اند که این اقدام به معنای نقض صریح توافقات اخیر میان دو کشور تلقی می‌شود.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل جنوب لبنان رژیم صهیونیستی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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