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کد خبر: ۱۳۸۸۸۳۵
بازدید: ۵۴۳۳

عکس: از جاده تا حرم؛ جاده‌های مشهد آماده میزبانی از زائران رضوی

در آستانه سالروز شهادت امام رضا(ع)، جاده‌های منتهی به مشهد مقدس رنگ و بوی خدمت به زائران گرفته است؛ مواکب مردمی با برپایی ایستگاه‌های پذیرایی و خدمات‌رسانی، خود را برای استقبال از زائران پیاده حرم رضوی و میزبانی از دلدادگان امام هشتم(ع) آماده کرده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری مشهد شهادت امام رضا(ع) جاده
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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