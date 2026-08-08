عکس: از جاده تا حرم؛ جاده‌های مشهد آماده میزبانی از زائران رضوی

در آستانه سالروز شهادت امام رضا(ع)، جاده‌های منتهی به مشهد مقدس رنگ و بوی خدمت به زائران گرفته است؛ مواکب مردمی با برپایی ایستگاه‌های پذیرایی و خدمات‌رسانی، خود را برای استقبال از زائران پیاده حرم رضوی و میزبانی از دلدادگان امام هشتم(ع) آماده کرده‌اند.