عکس: از جاده تا حرم؛ جادههای مشهد آماده میزبانی از زائران رضوی
در آستانه سالروز شهادت امام رضا(ع)، جادههای منتهی به مشهد مقدس رنگ و بوی خدمت به زائران گرفته است؛ مواکب مردمی با برپایی ایستگاههای پذیرایی و خدماترسانی، خود را برای استقبال از زائران پیاده حرم رضوی و میزبانی از دلدادگان امام هشتم(ع) آماده کردهاند.
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