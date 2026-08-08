به گزارش تابناک، سخنگوی پلیس اعلام کرد: تیمِ تخصصی و ویژه کارآگاهانِ پلیس آگاهی تهران بزرگ، برای شناسایی و دستگیری عاملان قتل فردی به هویت حمیدرضا رجب‌زاده بلافاصله بعد از اعلام مفقودی تشکیل شده است.

از رسانه‌ها و مراجعِ خبری درخواست می‌شود با توجه به شروعِ تحقیقات کارآگاهان در خصوص علل و چگونگی وقوع حادثه، از هرگونه گمانه‌زنی بدون اتکا به مستندات اجتناب نمایند.

اطلاعات تکمیلی تا ساعاتی دیگر از طریق وبگاه خبرگزاری پلیس منتشر خواهد شد.

۴ روز پیش ویدیویی از پیکر آسیب‌دیدۀ این فرد که از ۱۵ روز پیش ناپدید شده بود در یک کانال ضدانقلاب منتشر و در فضای مجازی دست‌به‌دست شد.

بررسی‌های اوسینت نشان می‌دهد بیشتر ادعاهای قبلی این کانال ضدانقلاب تاز‌ه‌تاسیس که تصاویر مقتول را منتشر کرده نادرست بوده و با هدف دستاوردسازی دروغین و جذب فالور مطرح شده است.

برای مثال این کانال پیش‌از این تصاویر قدیمی اقدامات گروهک منافقین را به نام خود منتشر کرده بود.

🔹تیم کارآگاهان پلیس بررسی خواهد کرد که اقدام تروریستی بوده یا قتل به دلایل شخصی انجام شده است.