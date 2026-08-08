صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تبریک پزشکیان به درخشش تیم المپیاد هوش مصنوعی

رئیس‌جمهوری در پیامی درخشش دانش‌پژوهان تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی کشورمان در سومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی قزاقستان با کسب چهار مدال را به جوانان نخبه، خانواده‌های آنان، استادان و مربیان و جامعه علمی ایران تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۳۲
| |
2200 بازدید
مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن پیام مسعود پزشکیان به شرح زیر است‌:

«درخشش افتخارآفرین دانش‌پژوهان تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی کشورمان در سومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی (IOAI ۲۰۲۶) در قزاقستان و کسب چهار مدال ارزشمند را به این جوانان نخبه، خانواده‌های گرامی آنان، استادان و مربیان پرتلاش و جامعه علمی کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

این موفقیت در یک رقابت جهانی و با حضور بیش از ۴۰۰ دانش‌پژوه از حدود یکصد کشور جهان، نشان‌دهنده ظرفیت کم‌نظیر سرمایه انسانی این مرز و بوم و جایگاه شایسته استعدادهای جوان در یکی از مهمترین عرصه‌های علم و فناوری آینده است. ارزش این افتخارآفرینی زمانی مضاعف می‌شود که دشمنان ما در جنگ‌های تحمیلی اخیر تلاش کردند با تهاجم ددمنشانه به مراکز علمی و زیرساخت‌های فناورانه، در مسیر پیشرفت علمی کشور اخلال ایجاد کنند، اما دانش، خلاقیت و اراده جوانان ما نشان داد که هیچ مانعی نمی‌تواند حرکت علمی کشور را متوقف کند.

اینجانب ضمن قدردانی از همه دست‌اندرکاران این دستاورد علمی، بر ضرورت حمایت هرچه بیشتر از نخبگان و استعدادهای جوان، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و فراهم کردن زمینه حضور درخشان‌تر در عرصه علم و فناوری جهانی تأکید دارم و امیدوارم این موفقیت، آغازگر سلسله‌ای از افتخارآفرینی‌های دانش‌پژوهان ما در دیگر رقابت‌ها و عرصه‌های علمی جهان باشد.

برای این جوانان پرافتخار، تداوم موفقیت و سربلندی و برای جامعه علمی کشور، توفیق روزافزون در فتح قله‌های دانش و فناوری را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور پیام تبریک المپیاد هوش مصنوعی
بازخوانی تاریخ/ آخرین امپراتور مغول در قاب دوربین!
طوفانی که هنوز نباریده؛ رویارویی خاموش میان آنکارا و تل‌آویو
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
سفرمارکت
گزارش خطا
وب گردی
پرشین هتل
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
جنایت حمیدرضارجب‌زاده بی‌پاسخ نماند / شبکه‌های خشونت‌طلب را به میز محاکمه بکشانید
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
لحظات مرگ در پخش زنده‌ تیک تاک +18
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
روحانی: می‌گویند جنگ ادامه پیدا کند امام زمان ظهور می‌کند!
سکوت پزشکیان درباره شعار انتخاباتی مهمش روی آنتن
سه ویدیو از حملات مرگبار یمن به عربستان
پزشکیان: تمام مخازن و ذخایر ما را در سه نقطه تهران زدند ولی...
پزشکیان: یک خانواده 18 تُن نان مصرف می‌کند! / اگر چنین نمی‌کردیم قحطی می‌شد
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۸ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۷۷ نظر)
۴ متهم قتل «حمیدرضا رجب‌زاده» دستگیر شدند  (۶۷ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۹ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۸ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده  (۵۳ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۲ نظر)
عدم واکنش ایران، اسرائیل و هند به «توافق مکه»؛ پیمان نظامی عربستان، ترکیه و پاکستان چرا شکل گرفت؟  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005pIW
tabnak.ir/005pIW