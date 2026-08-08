خیانت در پروژه خودرو ال ۹۰ چه بود؟

امین آزاد سردبیر بیت ران با علی غفوری روزنامه نگار اقتصادی به بررسی پروژه خودرو ال 90 پرداخته اند. در این گفتگو به شرایط همکاری ایران با رنو، پژو و نیسان و برخی حرف های پشت پرده پرداخته شده است.