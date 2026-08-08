تیک آف
خیانت در پروژه خودرو ال ۹۰ چه بود؟
امین آزاد سردبیر بیت ران با علی غفوری روزنامه نگار اقتصادی به بررسی پروژه خودرو ال 90 پرداخته اند. در این گفتگو به شرایط همکاری ایران با رنو، پژو و نیسان و برخی حرف های پشت پرده پرداخته شده است.
گزارش خطا
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خب که چی؟ مگه قراره کسی بازخواست بشه یا پولهایی که از جیب مردم رفته جبران بشه؟
ایشون که تا چندوقت پیش، بعنوان متخحصص حوزه نظامی در برنامه ها معرفی میشدند!؟
چه کسی فرصت میکنه نیم ساعت گفتگو نگاه کنه ؟
مطالب رو خلاصه مکتوب میزاشتید.
مطالب رو خلاصه مکتوب میزاشتید.