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کد خبر:۱۳۸۸۸۳۱
کد خبر:۱۳۸۸۸۳۱
9512 بازدید
نظرات: ۵
تیک آف

خیانت در پروژه خودرو ال ۹۰ چه بود؟

امین آزاد سردبیر بیت ران با علی غفوری روزنامه نگار اقتصادی به بررسی پروژه خودرو ال 90 پرداخته اند. در این گفتگو به شرایط همکاری ایران با رنو، پژو و نیسان و برخی حرف های پشت پرده پرداخته شده است.
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برچسب‌ها:
تیک آف ال 90 ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
22
پاسخ
خب که چی؟ مگه قراره کسی بازخواست بشه یا پولهایی که از جیب مردم رفته جبران بشه؟
مک لارن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
2
پاسخ
عالی بود
lkfue
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
7
پاسخ
ایشون که تا چندوقت پیش، بعنوان متخحصص حوزه نظامی در برنامه ها معرفی میشدند!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
8
پاسخ
چه کسی فرصت میکنه نیم ساعت گفتگو نگاه کنه ؟
مطالب رو خلاصه مکتوب میزاشتید.
میلاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
0
2
پاسخ
آقای آزاد یه خورده در مکالمه عجله نکنین و وسط حرف مهمان نپرین.
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