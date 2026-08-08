عکس: خاموشی سراسری کوبا
سیستم ملی برق کوبا در پی بروز اختلالات تازه و شرایط نامساعد جوی بار دیگر فروپاشید تا این کشور در تاریکی مطلق فرو برود. این خاموشی سراسری که باعث از دست رفتن بخشهای بازسازیشده شبکه نیز شده، در حالی بحران معیشتی را تشدید کرده است که وزیر امور خارجه کوبا، تحریمهای اقتصادی ایالات متحده را عامل اصلی فرسودگی و شکنندگی زیرساختهای انرژی این کشور میداند.
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