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کد خبر: ۱۳۸۸۸۳۰
بازدید: ۶۵۱۹
نظرات: ۱

عکس: خاموشی سراسری کوبا

سیستم ملی برق کوبا در پی بروز اختلالات تازه و شرایط نامساعد جوی بار دیگر فروپاشید تا این کشور در تاریکی مطلق فرو برود. این خاموشی سراسری که باعث از دست رفتن بخش‌های بازسازی‌شده شبکه نیز شده، در حالی بحران معیشتی را تشدید کرده است که وزیر امور خارجه کوبا، تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده را عامل اصلی فرسودگی و شکنندگی زیرساخت‌های انرژی این کشور می‌داند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری کوبا برق خاموشی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۶
بهش بگین که تحریم ها کاغذپاره است
پاسخ
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